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تنويه باستمرار تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية "غير المحصنة"

منذ ساعة
1766
تنويه باستمرار تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية "غير المحصنة"

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن تعميماتها الصادرة مؤخراً للناقلات الجوية تلزم بتطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة).

وأشارت إلى استثناء العمالة المنزلية المرافقة لمقيم (محصن)، على أن يُطبق على غير المحصنين منهم الحجر المنزلي الصحي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص pcr في نهاية مدة الحجر ابتداء من اليوم السادس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت تحديث آليات وإجراءات ‏الحجر المؤسسي المنزلي للقادمين إلى المملكة.

العمالة المنزلية
الحجر المؤسسي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكله متمسكه في الكرسي خرعه ويهي تحسبه يتحرش. المهم الله لا يردكم
¥ ولد نجد ¥
يجب القبض عليهم وسجنهم وتأديبهم .
د محمد ماجد بخش
يستحق التكريم - يستاهل كل خير - هذه هي أخلاق السعودي المستمدة من تعاليم الشرع المطهر والممزوجة بالإحساس الوطني وأصول التربية العربية الأصيلة.

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