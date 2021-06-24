الأمر بالمعروف تشارك في مهرجان شباب الزلفي

سعيد العجل (صدى):
شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الزلفي بمهرجان موسم الزلفي ، والذي تنفذه لجنة شباب الزلفي في حديقة الزيتون وصالات نادي الزلفي الرياضي.
وضم المهرجان دورات تثقيفية ورياضية ومسابقات وعروضا ومنتجات شعبية.
وتجلت مشاركة الهيئة من خلال حضور ميداني وتوعوي مع التمركز في المهرجان وعبر دوريات راجلة للتنبيه للصلاة والنصح بالتعاون مع الجهة المنظمة للمهرجان .
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ودعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.