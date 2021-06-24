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"الباهلي" لـ صدى رغم ظروف كورونا زوجنا 35 شاباً ولدينا 1000 منتسب للجمعية

منذ 25 دقيقة
1423
"الباهلي" لـ صدى رغم ظروف كورونا زوجنا 35 شاباً ولدينا 1000 منتسب للجمعية

تصوير: سلطان الشهري ـ خاص (صدى):
قال الاستاذ عبدالرحمن الباهلي، المدير التنفيذي لجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض في تصريح خاص لـ ( صدى ) إن الجمعية تعني بالمكفوفين من رجال ونساء وأطفال، وينتسب إلى الجمعية نحو ألف منتسب ما بين كبار وصغار.

وأضاف أن الجمعية تقدم مجموعة من البرامج من أهمها برنامج التدريب والتأهيل، الذي يستهدف تطوير مستوى الكفيف مثل تعليمه الحاسب الآلي أو طريقة برايل أو العلاقات العامة، أو التسويق الإلكتروني، أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج تساعد المكفوفين على تعلم حرفة أو صنعة كما تخلق فرص وظيفية لهم، مضيفا أن الجمعية لديها مركز يقدم دورات لمدة 8 شهور في السنة، منها دوبلومات، فضلا عن تقديم برامج المساعدات الشخصية لمساعدة المحتاجين من المكفوفين.

ولفت إلى أن الجمعية لديها قسم للبحث الاجتماعي، فضلا عن برنامج الزواج، الذي يساعد المكفوفين ويشجعهم على الزواج، لافتا إلى أنه برغم ظروف كورونا تمكنت الجمعية من تزويج 35 شاباً.

وأكد أن اجمعية تقدم أيضا برامج أخرى ترفيهية، كما تركز حاليًا على برنامج جديد يعد الأول من نوعه، وهو التدخل المبكر للطفل الكفيف الذي يستهدف إكساب الطفل الكفيف مهارات تُمكنه من الاندماج مع الآخرين.

 

 

الرياض
منطقة الرياض
جمعية المكفوفين الأهلية
المكفوف

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أحدث التعليقات

مسلم
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