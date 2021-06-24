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تنمية الشعف تشارك في إخماد حريق المسقي

منذ 11 ساعة
1182
تنمية الشعف تشارك في إخماد حريق المسقي

تركية البدر (صدى):
قامت اللجنة الاجتماعية الأهلية بالشعف بمشاركة الجهات الحكومية في عمليات إخماد الحريق الذي وقع في متنزّه المسقي ، ومنذ اندلاع الحريق و بتوجيه من رئيس اللجنة / الدكتور سعيد بن مرعي السرحاني كلفت اللجنة الأستاذ / عبدالعزيز محمد الشهراني قائدًا ميدانيّا في الموقع ؛ لاستقبال المتطوعين عن طريق اللجنة ،والمراكز التابعه لها ، وتوجيههم حسب ما يطلب منهم ، وتحديد مهامهم الميدانية.

كما أطلقت اللجنة عددًا من المبادرات منها: تقديم الوجبات الغذائية للعاملين في الموقع ،والتكفل بتوفير عدد من صهاريج المياه ، كما لا يزال استقبال وتسجيل المتطوعين مستمرًّا حتى كتابة هذا الخبر ، نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ، وأن يديم الأمن و الأمان ، ويدحر كيد المفسدين.

 

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أحدث التعليقات

مسلم
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امجد
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