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الفضاوة في البر
منذ ساعة
741
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التعليقات
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أحدث التعليقات
مسلم
المثل يقول اذا طالت خطاه ادر انها رباضة
واحد منصف
هذا النظام النفقة في السعودية وبعض الدول التي يسيطر فيها الاسلاميون لكن الدول الماقدمة والكافرة والعلمانية الرجل مثل المراة لايلزم الرجل بالنفقة وانما تكون...
امجد
حسبي الله ونعم الوكيل
حقت جده
الخطوط السعوديه تخدم الحجاج بجده
رااايق
ههههههههههههههههههه يبغي ينهي العالمي مع أن أول من لعب في كأس العالم للأندية** في السعودية هو النصر *** قول للتاريخ بااا تاريخ أنمسح عشاني...
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