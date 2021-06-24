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مواطن يكشف تفاصيل إنقاذه منزل بالدمام من الحريق المندلع في موقف سيارات أمامه "فيديو"

منذ ساعة
1784
مواطن يكشف تفاصيل إنقاذه منزل بالدمام من الحريق المندلع في موقف سيارات أمامه "فيديو"

الدمام (صدى):
كشف المواطن محمد العليط عن تفاصيل إنقاذه منزل من الحريق في الدمام بعد اندلاع النيران في موقف سيارات أمامه.

وقال محمد العليط خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إنه شاهد دخان أسود يخرج من مكان قريب ملاصق للمبنى، موضحا أنه لم يكن يوجد أي شخص في مكان الحريق.

 

وأشار:"عندما وصلت للسيارة وجدتها تحترق من المقدمة بشكل كامل وكانت النيران وصلت للمظلة الموجودة بموقف السيارات".

وأوضح:"سحبت السيارة تجنبا لحدوث كوارث بسبب وجود 5 سيارات بموقع الحريق"، مختتما:"الوضع كان خطيرا فدفعني لسحب بسرعة".

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الدمام
حريق
محمد العليط

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسلم
المثل يقول اذا طالت خطاه ادر انها رباضة
واحد منصف
هذا النظام النفقة في السعودية وبعض الدول التي يسيطر فيها الاسلاميون لكن الدول الماقدمة والكافرة والعلمانية الرجل مثل المراة لايلزم الرجل بالنفقة وانما تكون...
امجد
حسبي الله ونعم الوكيل
حقت جده
الخطوط السعوديه تخدم الحجاج بجده
رااايق
ههههههههههههههههههه يبغي ينهي العالمي مع أن أول من لعب في كأس العالم للأندية** في السعودية هو النصر *** قول للتاريخ بااا تاريخ أنمسح عشاني...

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