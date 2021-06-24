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"هيئة المنافسة" تعلن بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

منذ 40 دقيقة
1476
"هيئة المنافسة" تعلن بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

الرياض (صدى):
نشرت الهيئة العامة للمنافسة بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض التي تلقتها خلال العام الجاري مقارنة بالعامين المنصرمين.

وذكرت أن عدد المنشآت التي شملتها التحقيقات لهذا العام بلغ 86 منشأة مقارنة بـ15 منشأة عام 2019، مضيفة أن المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء في مختلف مناطق المملكة قد بلغت أكثر من مليار ريال.

ونوهت بأنها بدأت عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت بناء على بلاغات تلقتها الهيئة العامة للمنافسة من عدد من الجهات الرقابية وشكاوى الأفراد والشركات.

المملكة
المنافسة
المنشآت
عطاءات
الهيئة العامة للمنافسة

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أحدث التعليقات

واحد منصف
هذا النظام النفقة في السعودية وبعض الدول التي يسيطر فيها الاسلاميون لكن الدول الماقدمة والكافرة والعلمانية الرجل مثل المراة لايلزم الرجل بالنفقة وانما تكون...
امجد
حسبي الله ونعم الوكيل
حقت جده
الخطوط السعوديه تخدم الحجاج بجده
رااايق
ههههههههههههههههههه يبغي ينهي العالمي مع أن أول من لعب في كأس العالم للأندية** في السعودية هو النصر *** قول للتاريخ بااا تاريخ أنمسح عشاني...
د محمد ماجد بخش
رابطة جأش وتؤداء وخبرة سنين العمر وحنكة ودهاء حواء

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