"هيئة المنافسة" تعلن بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

الرياض (صدى):
نشرت الهيئة العامة للمنافسة بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض التي تلقتها خلال العام الجاري مقارنة بالعامين المنصرمين.
وذكرت أن عدد المنشآت التي شملتها التحقيقات لهذا العام بلغ 86 منشأة مقارنة بـ15 منشأة عام 2019، مضيفة أن المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء في مختلف مناطق المملكة قد بلغت أكثر من مليار ريال.
ونوهت بأنها بدأت عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت بناء على بلاغات تلقتها الهيئة العامة للمنافسة من عدد من الجهات الرقابية وشكاوى الأفراد والشركات.