نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

‏العماري يكسر رقم المملكة في البندقية

منذ 14 ساعة
1072
‏العماري يكسر رقم المملكة في البندقية

ريم عبدالعزيز (صدى):
اختتمت اليوم منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق (سكيت وتراب) وكذلك بطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) 10م والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 20 وحتى 24 يونيو الجاري لفئة الممتاز بتتويج الفائزين وذلك على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

حيث جاءت نتائج البطولة في منافسات الأطباق (سكيت) بحصول الرامي سعيد مقبل المطيري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وحصل الرامي حاتم مرضي الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية وكسر رقمه الشخصي وجاء الرامي محمد سعود الخمشي في المركز الثالث والميدالية البرونزية وكسر رقمه الشخصي.

وفي منافسات الأطباق (تراب) حصل الرامي دليم جابر القحطاني على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وحصل الرامي محمد منصور الشريدة على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي فهد ماكن المطيري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء (بندقية) حصل الرامي مسفر عبود العماري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وكسر رقم المملكة بتحقيقه رقم 625.3 وحصل الرامي حسين غويلي الحربي على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي بدر تركي العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء (مسدس) حصل الرامي عطا الله نداء العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وحصل الرامي سفر محمد الدوسري على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي محمد فهد الهلالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين فالبطولة سمو رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود وبحضور المدير التنفيذي للاتحاد الاستاذ/ أحمد منصور الشهراني ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري ، كما تم خلال مراسم التتويج تكريم الحكام المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولتين من قبل سمو رئيس الاتحاد.

وصرح سمو رئيس الاتحاد بأن البطولتين تأتي ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الثاني من الموسم الرياضي 2021 وقد أتت بثمارها من خلال المنافسة الشريفة بين أبطال الوطن وبتحقيق النتائج والأرقام الإيجابية والمبشرة بأن القادم أجمل بإذن الله في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه الجانب الرياضي من القيادة الرشيدة (حفظهم الله) وبمتابعة وحرص دائم من صاحب السمو الملكي وزير الرياضة لتحقيق القفزات الكبيرة للنهوض برياضة وطنا الغالي وصولاً للمنصات الدولية في المستقبل القريب بمشيئة الله.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسلم
المثل يقول اذا طالت خطاه ادر انها رباضة
واحد منصف
هذا النظام النفقة في السعودية وبعض الدول التي يسيطر فيها الاسلاميون لكن الدول الماقدمة والكافرة والعلمانية الرجل مثل المراة لايلزم الرجل بالنفقة وانما تكون...
امجد
حسبي الله ونعم الوكيل
حقت جده
الخطوط السعوديه تخدم الحجاج بجده
رااايق
ههههههههههههههههههه يبغي ينهي العالمي مع أن أول من لعب في كأس العالم للأندية** في السعودية هو النصر *** قول للتاريخ بااا تاريخ أنمسح عشاني...

أخر الأخبار

الاتحاد يعتزم تجديد عقد فواز القرني بعد تلقيه عرض من الشباب 
الاتحاد يعتزم تجديد عقد فواز القرني بعد تلقيه عرض من الشباب 
منذ 17 دقيقة 1367
السفير الفرنسي للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بالمملكة: لا حاجة لفحص PCR 
السفير الفرنسي للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بالمملكة: لا حاجة لفحص PCR 
منذ 34 دقيقة 1486
رجل يوثق تصرف المارة مع امرأة تعطلت سيارتها
رجل يوثق تصرف المارة مع امرأة تعطلت سيارتها
منذ 39 دقيقة 530
مضيفة الطيران تورطت مع الباب
مضيفة الطيران تورطت مع الباب
منذ 39 دقيقة 361
الولد أخذه الحماس بزيادة
الولد أخذه الحماس بزيادة
منذ 40 دقيقة 314
"هيئة المنافسة" تعلن بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض
"هيئة المنافسة" تعلن بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض
منذ 44 دقيقة 1490
الموت يفجع ريم عبدالله في والدها
الموت يفجع ريم عبدالله في والدها
منذ 58 دقيقة 1087
"الحج" تخصص 3 أدوار في منشأة الجمرات للرمي خلال حج هذا العام (فيديو)
"الحج" تخصص 3 أدوار في منشأة الجمرات للرمي خلال حج هذا العام (فيديو)
منذ ساعة 1621
تحديد مدة غياب "مارتينيز" عن قائمة النصر
تحديد مدة غياب "مارتينيز" عن قائمة النصر
منذ ساعة 1918
العدل: استقطاع النفقة والديون يشمل ما يلحق بهما من بدلات وحوافز ومكافآت
العدل: استقطاع النفقة والديون يشمل ما يلحق بهما من بدلات وحوافز ومكافآت
منذ ساعة 2164