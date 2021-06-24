نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سبحان من انجاه

منذ ساعة
567

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسلم
المثل يقول اذا طالت خطاه ادر انها رباضة
واحد منصف
هذا النظام النفقة في السعودية وبعض الدول التي يسيطر فيها الاسلاميون لكن الدول الماقدمة والكافرة والعلمانية الرجل مثل المراة لايلزم الرجل بالنفقة وانما تكون...
امجد
حسبي الله ونعم الوكيل
حقت جده
الخطوط السعوديه تخدم الحجاج بجده
رااايق
ههههههههههههههههههه يبغي ينهي العالمي مع أن أول من لعب في كأس العالم للأندية** في السعودية هو النصر *** قول للتاريخ بااا تاريخ أنمسح عشاني...

أخر الأخبار

الاتحاد يعتزم تجديد عقد فواز القرني بعد تلقيه عرض من الشباب 
الاتحاد يعتزم تجديد عقد فواز القرني بعد تلقيه عرض من الشباب 
منذ 16 دقيقة 1367
السفير الفرنسي للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بالمملكة: لا حاجة لفحص PCR 
السفير الفرنسي للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بالمملكة: لا حاجة لفحص PCR 
منذ 34 دقيقة 1478
رجل يوثق تصرف المارة مع امرأة تعطلت سيارتها
رجل يوثق تصرف المارة مع امرأة تعطلت سيارتها
منذ 38 دقيقة 526
مضيفة الطيران تورطت مع الباب
مضيفة الطيران تورطت مع الباب
منذ 39 دقيقة 361
الولد أخذه الحماس بزيادة
الولد أخذه الحماس بزيادة
منذ 39 دقيقة 314
"هيئة المنافسة" تعلن بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض
"هيئة المنافسة" تعلن بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض
منذ 44 دقيقة 1487
الموت يفجع ريم عبدالله في والدها
الموت يفجع ريم عبدالله في والدها
منذ 58 دقيقة 1080
"الحج" تخصص 3 أدوار في منشأة الجمرات للرمي خلال حج هذا العام (فيديو)
"الحج" تخصص 3 أدوار في منشأة الجمرات للرمي خلال حج هذا العام (فيديو)
منذ ساعة 1621
تحديد مدة غياب "مارتينيز" عن قائمة النصر
تحديد مدة غياب "مارتينيز" عن قائمة النصر
منذ ساعة 1918
العدل: استقطاع النفقة والديون يشمل ما يلحق بهما من بدلات وحوافز ومكافآت
العدل: استقطاع النفقة والديون يشمل ما يلحق بهما من بدلات وحوافز ومكافآت
منذ ساعة 2164