تفاصيل دهس طفلين توأم تحت عجلات مركبة في منتزه بنجران 

نجران (صدى):
كشف خال التوأم "فيصل وحور" اللذان تعرضا للدهس تحت عجلات قائم مركبة في منتزه بنجران، عن تفاصيل الواقعة المؤلمة.
وقال عبد الله يحيى آل لعجم، إنه بعد خروج الأسرة للتنزه في متنزه الملك فهد بنجران وعندما ترك الأب طفليه مع الأسرة والأقارب وذهب لشراء العشاء، حينها قام التوأم "فيصل وحور" بسحب لعبة السكوتر واللعب عليها.
وأضاف:"فجأة دخل الطفلان في طريق مظلم، وفي المقابل كان قائد مركبة وهو كبير في السن، يمر في هذا الطريق دون أن يرى الطفلين بسبب الظلام وعدم وجود سياج أو ممرات خاصة بالألعاب في المتنزه، ما أدى إلى دهسهما"، بحسب "العربية.نت".
وأوضح أن قائد المركبة المسن قام بنقل الطفل وشقيقته إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما، حيث اتضح أن الطفل توفي في الحال بعد الحادث، فيما ما زالت شقيقته في وضع حرج جداً، وترقد في العناية المركزة نظير إصابتها بكسر في الحوض.
وكانت "صدى" تفردت بتغطية حادث دهس طفلين توأم في منتزه بنجران، حيث نشرت خبرا بعنوان"مصرع طفل في حادث دهس بنجران".
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