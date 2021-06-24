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تفاصيل دهس طفلين توأم تحت عجلات مركبة في منتزه بنجران 

منذ 19 دقيقة
1561
تفاصيل دهس طفلين توأم تحت عجلات مركبة في منتزه بنجران 

نجران (صدى):
كشف خال التوأم "فيصل وحور" اللذان تعرضا للدهس تحت عجلات قائم مركبة في منتزه بنجران، عن تفاصيل الواقعة المؤلمة.

وقال عبد الله يحيى آل لعجم،  إنه بعد خروج الأسرة للتنزه في متنزه الملك فهد بنجران وعندما ترك الأب طفليه مع الأسرة والأقارب وذهب لشراء العشاء، حينها قام التوأم "فيصل وحور" بسحب لعبة السكوتر واللعب عليها.

وأضاف:"فجأة دخل الطفلان في طريق مظلم، وفي المقابل كان قائد مركبة وهو كبير في السن، يمر في هذا الطريق دون أن يرى الطفلين بسبب الظلام وعدم وجود سياج أو ممرات خاصة بالألعاب في المتنزه، ما أدى إلى دهسهما"، بحسب "العربية.نت".

وأوضح أن قائد المركبة المسن قام بنقل الطفل وشقيقته إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما، حيث اتضح أن الطفل توفي في الحال بعد الحادث، فيما ما زالت شقيقته في وضع حرج جداً، وترقد في العناية المركزة نظير إصابتها بكسر في الحوض.

وكانت "صدى" تفردت بتغطية حادث دهس طفلين توأم في منتزه بنجران، حيث نشرت خبرا بعنوان"مصرع طفل في حادث دهس بنجران".

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مصرع طفل في حادث دهس بنجران

 

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التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حط في الخُرج
د محمد ماجد بخش
يا نهار زي بعضه
ابو يزيد
كفا سخريه بلاخرين العالميه ثابته لنصر لانه اول فريق راح للعالميه افهموها يامتعصبين,,,,,,,
احمد
نعم وبكل بساطه سيتم فرض رسوم.. نظام أوروبا سيتم تطبيقه هنااااااااااا
صالح المدينة
اسلوبه غير حضاري ياليتك يا بلطان تتعلم كيف تنتقي الكلمات قبل الادلاء بها

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