نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري "صور"

منذ 25 دقيقة
1547
سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري "صور"

الرياض (صدى):
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى مع سموه الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وجمع من المواطنين.

 

وفاة
الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
اللواء السديري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حط في الخُرج
د محمد ماجد بخش
يا نهار زي بعضه
ابو يزيد
كفا سخريه بلاخرين العالميه ثابته لنصر لانه اول فريق راح للعالميه افهموها يامتعصبين,,,,,,,
احمد
نعم وبكل بساطه سيتم فرض رسوم.. نظام أوروبا سيتم تطبيقه هنااااااااااا
صالح المدينة
اسلوبه غير حضاري ياليتك يا بلطان تتعلم كيف تنتقي الكلمات قبل الادلاء بها

أخر الأخبار

"هيئة المقاولين" تطلق منصة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت "فيديو"
"هيئة المقاولين" تطلق منصة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت "فيديو"
منذ 16 دقيقة 1307
تفاصيل دهس طفلين توأم تحت عجلات مركبة في منتزه بنجران 
تفاصيل دهس طفلين توأم تحت عجلات مركبة في منتزه بنجران 
منذ 19 دقيقة 1558
سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري "صور"
سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري "صور"
منذ 25 دقيقة 1547
عرض مغري من التعاون لضم التشيلي جلاداميس لتدعيم صفوف فريقه
عرض مغري من التعاون لضم التشيلي جلاداميس لتدعيم صفوف فريقه
منذ 38 دقيقة 1466
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر "أبشر"
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر "أبشر"
منذ 46 دقيقة 1499
الصحة العالمية تتوقع ضرورة الحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا سنويا
الصحة العالمية تتوقع ضرورة الحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا سنويا
منذ 57 دقيقة 1517
رانيا يوسف تعلن عن اختراق حسابها على واتساب وتحذر الجمهور
رانيا يوسف تعلن عن اختراق حسابها على واتساب وتحذر الجمهور
منذ 57 دقيقة 361
فتاة تنتقم من زوجها بإحراق دراجته
فتاة تنتقم من زوجها بإحراق دراجته
منذ ساعة 522
شاب في موقف محرج بعد ان حاول الاستعراض امام فتيات
شاب في موقف محرج بعد ان حاول الاستعراض امام فتيات
منذ ساعة 611
ما ودك تشتغل معهم
ما ودك تشتغل معهم
منذ ساعة 425