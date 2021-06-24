"هيئة المقاولين" تطلق منصة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت "فيديو"

الرياض (صدى):
قال نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، أحمد العبودي، إن المنصة التي أطلقتها الهيئة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت تعمل حاليًا.
واضاف أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 98% من القطاع، لافتا إلى أن الحصول على خدمة الاستشارات إلى هذه الشركات كانت مكلفة بالنسبة لهم، لذلك حرصت الهيئة على توفير هذه الخدمة بشكل مجاني.
ولفت إلى توطين العمالة بقطاع المقاولين يعد تحدى صعب ولن يكون سهل في المرحلة الحالية لأنه مرتبط بالعمالة، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".
وأضاف أن هناك مبادرات كثيرة للاعتماد على التقنية، كما جاري العمل لتحويل القطاع من مجرد بناء إلى عملية صناعة، ونقل العمليات من الموقع إلى المصنع .