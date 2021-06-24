نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"هيئة المقاولين" تطلق منصة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت "فيديو"

منذ 16 دقيقة
1304
"هيئة المقاولين" تطلق منصة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت "فيديو"

الرياض (صدى):
قال نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، أحمد العبودي، إن المنصة التي أطلقتها الهيئة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت تعمل حاليًا.

واضاف أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 98% من القطاع، لافتا إلى أن الحصول على خدمة الاستشارات إلى هذه الشركات كانت مكلفة بالنسبة لهم، لذلك حرصت الهيئة على توفير هذه الخدمة بشكل مجاني.

ولفت إلى توطين العمالة بقطاع المقاولين يعد تحدى صعب ولن يكون سهل في المرحلة الحالية لأنه مرتبط بالعمالة، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

وأضاف أن هناك مبادرات كثيرة للاعتماد على التقنية، كما جاري العمل لتحويل القطاع من مجرد بناء إلى عملية صناعة، ونقل العمليات من الموقع إلى المصنع .

منشآت
المقاولين
هيئة السعودية للمقاولين
شركات الصغيرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حط في الخُرج
د محمد ماجد بخش
يا نهار زي بعضه
ابو يزيد
كفا سخريه بلاخرين العالميه ثابته لنصر لانه اول فريق راح للعالميه افهموها يامتعصبين,,,,,,,
احمد
نعم وبكل بساطه سيتم فرض رسوم.. نظام أوروبا سيتم تطبيقه هنااااااااااا
صالح المدينة
اسلوبه غير حضاري ياليتك يا بلطان تتعلم كيف تنتقي الكلمات قبل الادلاء بها

أخر الأخبار

"هيئة المقاولين" تطلق منصة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت "فيديو"
"هيئة المقاولين" تطلق منصة لتقديم الاستشارات للافراد والمنشآت "فيديو"
منذ 16 دقيقة 1304
تفاصيل دهس طفلين توأم تحت عجلات مركبة في منتزه بنجران 
تفاصيل دهس طفلين توأم تحت عجلات مركبة في منتزه بنجران 
منذ 19 دقيقة 1546
سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري "صور"
سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري "صور"
منذ 25 دقيقة 1530
عرض مغري من التعاون لضم التشيلي جلاداميس لتدعيم صفوف فريقه
عرض مغري من التعاون لضم التشيلي جلاداميس لتدعيم صفوف فريقه
منذ 38 دقيقة 1466
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر "أبشر"
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر "أبشر"
منذ 45 دقيقة 1499
الصحة العالمية تتوقع ضرورة الحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا سنويا
الصحة العالمية تتوقع ضرورة الحصول على جرعة داعمة من لقاح كورونا سنويا
منذ 56 دقيقة 1517
رانيا يوسف تعلن عن اختراق حسابها على واتساب وتحذر الجمهور
رانيا يوسف تعلن عن اختراق حسابها على واتساب وتحذر الجمهور
منذ 57 دقيقة 361
فتاة تنتقم من زوجها بإحراق دراجته
فتاة تنتقم من زوجها بإحراق دراجته
منذ ساعة 522
شاب في موقف محرج بعد ان حاول الاستعراض امام فتيات
شاب في موقف محرج بعد ان حاول الاستعراض امام فتيات
منذ ساعة 606
ما ودك تشتغل معهم
ما ودك تشتغل معهم
منذ ساعة 425