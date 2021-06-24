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ما ودك تشتغل معهم

منذ ساعة
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التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حط في الخُرج
د محمد ماجد بخش
يا نهار زي بعضه
ابو يزيد
كفا سخريه بلاخرين العالميه ثابته لنصر لانه اول فريق راح للعالميه افهموها يامتعصبين,,,,,,,
احمد
نعم وبكل بساطه سيتم فرض رسوم.. نظام أوروبا سيتم تطبيقه هنااااااااااا
صالح المدينة
اسلوبه غير حضاري ياليتك يا بلطان تتعلم كيف تنتقي الكلمات قبل الادلاء بها

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