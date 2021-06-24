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"السعودية للكهرباء": إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في شرورة

منذ ساعة
1607
"السعودية للكهرباء": إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في شرورة

الرياض (صدى):
أعادت الشركة السعودية للكهرباء الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، نتيجة خروج بعض وحدات التوليد في محطة شرورة عن الخدمة.

وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العُطل فور حدوثه، وتمت إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين, معربة عن اعتذارها لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، وشكرها لهم على تعاونهم وتفهمهم.

يذكر أن الشركة اعتمدت أخيراً مشروع ربط شرورة بالمنظومة الكهربائية لرفع وتعزيز موثوقية الخدمة، بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، علماً أن هذا المشروع مقرر تشغيله بنهاية 2023م.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حط في الخُرج
د محمد ماجد بخش
يا نهار زي بعضه
ابو يزيد
كفا سخريه بلاخرين العالميه ثابته لنصر لانه اول فريق راح للعالميه افهموها يامتعصبين,,,,,,,
احمد
نعم وبكل بساطه سيتم فرض رسوم.. نظام أوروبا سيتم تطبيقه هنااااااااااا
صالح المدينة
اسلوبه غير حضاري ياليتك يا بلطان تتعلم كيف تنتقي الكلمات قبل الادلاء بها

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