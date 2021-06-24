 مركز العلوم العصبية بتخصصي الدمام ينشر أكثر من 100ورقة علمية عالمياً

بدر الحارثي (صدى):
شهد مركز العلوم العصبية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ( أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي) خلال السنوات الثلاث الماضية تطوراً ملحوظاً في مجال الأبحاث الطبية التي حظيت باهتمام المجلات المعروفة على مستوى دول العالم .
وأكد رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الأستاذ شريف عدنان عمر أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية نشر قرابة 100 ورقة علمية اغلبها في ارقى المجلات العلميه، فيما شهد الربع الأول من العام الحالي 2021 نشر أكثر من 18 ورقة علمية وتم خلالها تقديم 40 ورقة علمية سيتم نشرها قريبا ، إضافة إلى 40 ورقة علمية اخرى يجري العمل عليها حالياً ، في حين تمت الموافقة على 20 بحث من مجلس المراجعة المؤسسيه للابحاث ، مشيراً إلى وجود تعاون مع مراكز كثيرة حول موضوعات متعددة تشمل الجلطات الدماغية والسكر والمعرفه والشيخوخة وغير ذلك من الأبحاث.
وبين شريف عمر أن من الأولويات الاستراتيجية لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الاهتمام بالشؤون الاكاديمية والأبحاث العلمية ، موضحاً أن من أهداف مركزالعلوم لعصبية هو إجراء الأبحاث المتميزة في هذا المجال وتشجيعها و التركيز على الدراسات التطبيقية، وتسهيل التعاون بين فرق البحث السريري والأكاديمي من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مرافق شبكة الاتصالات والحواسيب ومعامل مختبرات تحليل الجزيئيات، وتأهيل الباحثين العاملين في الشؤون الصحية وتطوير مهاراتهم البحثية.