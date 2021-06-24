الولايات المتحدة تخصص 5 ملايين دولار مكافأة للقبض على زعيم القاعدة باليمن

واشنطن (صدى):
كثفت الولايات المتحدة الأمريكية جهودها من أجل القبض على زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، خالد سعيد باطرفي.
وأعلنت يوم أمس تخصيص مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن خالد سعيد باطرفي.
وذكر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن خالد الباطرفي واتباعه يقومون بتنفيذ تعليمات النظام الإيراني الإرهابي بإراقة دماء الأبرياء في اليمن.
وحدد البرنامج الرقم «12022941037+» للتواصل معه عبر تطبيقي الوتساب والتليغرام، للإدلاء بأي معلومات تقود لزعيم القاعدة في اليمن.
يذكر أن تنظيم القاعدة أعلن في فبراير من العام 2020 تنصيب خالد باطرفي زعيماً للتنظيم وذلك بعد مقتل زعيمها السابق قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار.