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الولايات المتحدة تخصص 5 ملايين دولار مكافأة للقبض على زعيم القاعدة باليمن

منذ ساعة
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الولايات المتحدة تخصص 5 ملايين دولار مكافأة للقبض على زعيم القاعدة باليمن

واشنطن (صدى):
كثفت الولايات المتحدة الأمريكية جهودها من أجل القبض على زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، خالد سعيد باطرفي.

وأعلنت يوم أمس تخصيص مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن خالد سعيد باطرفي.

وذكر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن خالد الباطرفي واتباعه يقومون بتنفيذ تعليمات النظام الإيراني الإرهابي بإراقة دماء الأبرياء في اليمن.

وحدد البرنامج الرقم «12022941037+» للتواصل معه عبر تطبيقي الوتساب والتليغرام، للإدلاء بأي معلومات تقود لزعيم القاعدة في اليمن.

يذكر أن تنظيم القاعدة أعلن في فبراير من العام 2020 تنصيب خالد باطرفي زعيماً للتنظيم وذلك بعد مقتل زعيمها السابق قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار.

وزارة الداخلية
اليمن
تنظيم القاعدة
واتساب
الويات المتحدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13903
منذ 56 دقيقة
روحوا على محطات البنزين دفعة واحدة تلقوه في واحدة منهم مسوي نفسه عامل - وحولوا لي المبلغ - طبعا لو لقيتوه بالصدفة أو في أحد محلات البناشر راقد.


٢.٥ مليون لصدى. معي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حط في الخُرج
د محمد ماجد بخش
يا نهار زي بعضه
ابو يزيد
كفا سخريه بلاخرين العالميه ثابته لنصر لانه اول فريق راح للعالميه افهموها يامتعصبين,,,,,,,
احمد
نعم وبكل بساطه سيتم فرض رسوم.. نظام أوروبا سيتم تطبيقه هنااااااااااا
صالح المدينة
اسلوبه غير حضاري ياليتك يا بلطان تتعلم كيف تنتقي الكلمات قبل الادلاء بها

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