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أكثر من 900 ألف خدمة دوائية في تجمع الرياض الصحي الأول

منذ 13 ساعة
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أكثر من 900 ألف خدمة دوائية في تجمع الرياض الصحي الأول

سعيد العجل (صدى):
كشف تجمع الرياض الصحي الأول عن عدد 968,042 خدمة دوائية تم تقديمها في صيدليات منشآت التجمع الأول للربع الأول من عام 2021.

وبينت إحصائيات الإدارة التنفيذية لشؤون الدواء بأنه تم صرف 584,665 وصفة طبية تم صرفها في الصيدليات الداخلية، و 215,113 وصفة طبية تم صرفها في الصيدليات الخارجية، و 151,570 وصفة طبية تم صرفها عن طريق نظام وصفتي، كما بلغت عدد الوصفات التي تم إيصالها للمرضى عبر خدمة البريد الدوائي إلى 11,825 وصفة، وتم تقديم 4,869 استشارة دوائية من خلال عيادات الاستشارات الدوائية.

وقال د. ناصر القحطاني -المدير التنفيذي المشارك لشؤون الدواء- بأن الخدمات الصيدلية في منشآت "التجمع الأول" تعمل على صرف الوصفات الطبية بالطريقة الصحيحة وبعد التأكد من سلامتها من ناحية الدواء والجرعة وخلوها من التضادات الدوائية، حيث استحدث "التجمع الأول" عيادات المشورة الدوائية التي لها الدور في تثقيف وتعليم المرضى فيما يتعلق بالأدوية والأجهزة العلاجية وطريقة استعمالها مع ذكر الاحتياطات اللازمة لسلامته، وذلك ضمن إطار سعي تجمع الرياض الصحي الأول لتوفير الخدمات والرعاية الصحية بجودة عالية، بما يضمن ذلك الكفاءة العالية والسلامة الدوائية للمستفيدين، بما يتماشى مع أهداف التجمع لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حط في الخُرج
د محمد ماجد بخش
يا نهار زي بعضه
ابو يزيد
كفا سخريه بلاخرين العالميه ثابته لنصر لانه اول فريق راح للعالميه افهموها يامتعصبين,,,,,,,
احمد
نعم وبكل بساطه سيتم فرض رسوم.. نظام أوروبا سيتم تطبيقه هنااااااااااا
صالح المدينة
اسلوبه غير حضاري ياليتك يا بلطان تتعلم كيف تنتقي الكلمات قبل الادلاء بها

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