صحة الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم بعنوان " دمي  لضيوف الرحمن"

ريم عبدالعزيز (صدى):
نظمت صحة الشرقية ممثلة بفريق حملات التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية إيثار وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية والهلال الأحمر السعودي، الحملة التطوعية السنوية للتبرع بالدم بعنوان " دمي لضيوف الرحمن" وذلك لموسم حج 1442
وانطلقت الحملة اليوم في الرابعة عصرا بمجمع النخيل مول بالدمام عند البوابة رقم 1 وتستمر حتى الخميس 8 يوليو 2021.
وأوضح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية الاستاذ مطلق الجلعود أن التبرع بالدم يعتبر عمل إنساني نبيل حيث يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضي الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.
وأكد ان هذه الحملة تأتي إيصالاً للجهود والسعي لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء وذكر الجلعود ان الحملة تستهدف بتحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين الطوعيين بالدم من مواطنين ومقيمين