أدبي الباحة يُكرم الروائية أميمة الخميس

ريم عبدالعزيز (صدى):
جريًا على عادة نادي الباحة الأدبي الثقافي في تكريم الرموز الثقافية من أبناء الوطن الغالي ففي كل دورة من دورات ملتقى الرواية أو مهرجان الشعر أو القصة أو المسرح يحتفي النادي بالمبدعين في هذه المجالات الثقافية وفي ملتقى الرواية العربية السادس والذي سينطلق الاسبوع القادم سيتم تكريم الروائية المبدعة أميمة الخميس.
وأوضح رئيس النادي الاستاذ الشاعر حسن محمد الزهراني ان الاستاذة أميمة تعد من أبرز التجارب الروائية النسائية في المملكة والوطن العربي، حيث قدمت العديد من الأعمال الروائية المميزة التي لفتت إليها أنظار عشاق هذا الفن الرفيع والنقاد الذي تناولوا هذه الأعمال بالدراسة والبحث وحصدت بها العديد من الجوائر المحلية والعربية والعالمية وانجزت فيها رسائل علمية في جامعاتنا.
ومن جانبها قدمت الروائية الأستاذة أميمة الخميس شكرها لمجلس إدارة النادي الأدبي بالباحة على حرصهم لمدّ جسور التواصل مع المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي من أبناء وطننا الغالي.
وقالت انني أثمن جهودهم المبذولة التي عوّدنا بها نادي الباحة والذي يقوم بتكريم الأدباء والمثقفين،
الجدير بالذكر أن الروائية الاستاذة أميمة عبد الله الخميس ولدت وتعلمت في مدينة الرياض، حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب العربي، ودبلوم لغة إنجليزية من جامعة واشنطن، عملت في القطاع التربوي معلمةً ثم مديرةً لإدارة الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم (وزارة التعليم حاليا).
بدأت نشاطها الأدبي والإبداعي في سنوات باكرة من عمرها عبر مقالات الرأي في الصحافة، نشرت أول مجموعة قصصية عام 1993 بعنوان والضلع حين استوى، تبعها عدد من المجموعات القصصية ("مجلس الرجال الكبير" و "أين يذهب هذا الضوء" و"الترياق"، فازت بجائزة أبها للقصة وجائزة نجيب محفوظ للرواية 2018.
* رأست اللجنة النسائية في وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام من 2007-2010
* دربت طالبات مركز غرب الرياض على كتابة القصة القصيرة في مشروع التعلم بالمشاريع 2011
* قدمت دورات وورش عمل في الكتابة الإبداعية.
* قدمت العديد من الأمسيات والمحاضرات الثقافية داخل وخارج المملكة.
* مثلت المملكة في عدد من الأسابيع الثقافية والمؤتمرات الدولية.
من مؤلفاتها
•والضلع حين استوى –دار الأرض _ الرياض 1993 قصص قصيرة • مجلس الرجال الكبير –دار الجديد – بيروت 1994 قصص قصيرة • أين يذهب هذا الضوء-دار الآداب-بيروت1996 قصص قصيرة ترجمت للفرنسية • وسمية (قصة للأطفال ) 2002 ترجمت للإنجليزية • الترياق – دار المدى -2003 قصص قصيرة ترجمت للإيطالية . ط 2010/2 • حكاية قطرة (قصة للأطفال) 2005 وزعت في عموم المملكة ضمن مشروع التوعية بالحفاظ على مصادر المياة
• البحريات –دار المدى – رواية 2006 ط 1 / ط 2 2007 /ط 3 2010 ,. ط رابعة 2013دار مدارك واُختيرت في طبعة شعبية خاصة وزعت في عموم مصر عبر مشروع آفاق عربية, ترجمت للإنجليزية والفرنسية.
• سلسلة حديقة الطلح قصص أطفال تصدر عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة 2008 • صدر منها :-عصفور الحنطة 2008 ترجمت لليابنية –الكورية التشيكية- الألمانية • وضحى الفراشة الصحراوية 2009 ترجمت لليابنية –الكورية – الألمانية , وقدمت كعرض بالية للصغار في افتتاح معرض فينا للكتاب 2012 • بيت صغير في البراري 2010. • رواية الوارفة 2008 ط1/ ط2 2009 / ط3 2010 ترشحت للجائزة العالمية في الرواية ط الرابعة 2013 • ط5 دار المدى2018
• كتاب ماضي-مفرد –مذكر (تقصي توثيقي لتجربتها في مجال التعليم ) 2011 ط1/ ط2 2012 دار الانتشار لبنان ط3 2013ط رابعة 2016
• شاركت في تأليف كتاب تجاربهم في القراءة الصادر عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مع عدد من الأدباء والمفكرين.
• سارق اللون (كتاب للأطفال ) دار مدارك 2012 • لأنك بنت (كتاب للأطفال) دار مدارك 2012 • فراس الأسد الشجاع (كتاب للأطفال) دار مدارك 2012 • رواية / زيارة سجى / دار مدارك / 2013 ط الثانية 2013ط الثالثة 2014 • كتاب/ ألف صباح وصباح / مكاشفات شعرية/ بالاشتراك مع فوزية أبو خالد 2014 • رواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق / 2017/دار الساقي ,فازت بجائزة نجيب محفوظ للرواية , ترجمت للإنجليزية منشورات أخرى.
• كتيب إرشادي يوزع للطفل في المتحف الوطني بالرياض • كتيب إرشادي للطفل في مهرجان الجنادرية 2006.
النشاط الصحف
• -زاوية أسبوعية جريدة اليوم 1988 - 1990 • -زاوية أسبوعية جريدة الرياض 1990 - 1994 • -زاوية ثلاث مرات أسبوعيا في جريدة الجزيرة 1996 _ 2010 • -زاوية أسبوعية في جريدة الخليج الإماراتية 2006-2008 • -زاوية ثلاث مرات أسبوعيا تحت عنوان (منطق الغيم) في جريدة الرياض)2018-2010
النشاط الثقافي
• رأست اللجنة النسائية في وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام من 2007-2010 • دربت طالبات مركز غرب الرياض على كتابة القصة القصيرة في مشروع التعلم بالمشاريع 2011 • قدمت دورات وورش عمل في الكتابة الإبداعية. قدمت العديد من الأمسيات والمحاضرات الثقافية داخل وخارج المملكة. • مثلت المملكة في عدد من الأسابيع الثقافية والمؤتمرات الدولية.
الجوائز
• جائزة أبها للقصة عام 2001 • جائزة نجيب محفوظ للرواية 2018
• ترجمت بعض أعمالها للغتين الإنجليزية والإيطالية الفرنسية , واليابانية , الكورية . والأردو • النقد : كتب عن تجربتها الأدبية الكثير من النقاد العرب والمحليين , وتناول التجربة عدد كبير من أطروحات الماجستير والدكتوارة.