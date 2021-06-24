مجمع إرادة بالرياض يحتفل بتنفيذ برنامج (أمانة واستنارة)

ريم عبدالعزيز (صدى):
احتفل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بتنفيذ برنامج التزام التمريض بمنهجية ما قبل الإجراء الطبي (أمانة واستنارة) وذلك برعاية المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، وحضور مدير إدارة التمريض بصحة الرياض أخصائي أول تمريض فاطمة بنت إبراهيم الذياب، وعدد من المسئولين.
ويأتي المشروع بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة، وإدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، والذي يستهدف طاقم التمريض، ويهدف لضمان توفير رعاية تمريضية آمنة ومختصة وفعالة تماشيًا مع المعايير الوطنية والدولية للرعاية التي في تستهدف المريض، وإشراك وتمكين المرضى وأسرهم مما يعزز رضا المريض وتجربته من خلال عدة مجالات أهمها مهارات التواصل، وأخلاقيات المهنة، وجودة الخدمات التمريضية).
وأكد الدكتور محمد القحطاني أن المجمع يفخر بجميع موظفيه وبالأدوار التي يقومون بها لتلمس واستشعار احتياجات المرضى الذين يغلب عليهم عدم استبصارهم وإدراكهم لمرضهم، مبينا أن طاقم التمريض يعدون من أهم عناصر تقديم الخدمة للمستفيدين.
وأشار إلى أن المجمع يضم أكثر من 690 ممرضا وممرضة مدربين بشكل كبير على التعامل مع المرضى النفسيين ومرضى الإدمان والمريضات، وتعتبر الجهود والخدمات التي يقدمونها عصب العملية العلاجية والتأهيلية في المجمع، ولذلك فإن انطلاق مثل هذا المشروع يحفظ لطاقم التمريض والمريض وأسرته حقهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية التمريضية، مقدما شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الصحة وصحة الرياض على متابعتهم المستمرة للعمل الذي يقدمه المجمع وتوجيهاتهم وحرصهم لما فيه مصلحة المرضى والمراجعين.
وشدد على أهمية التطوير المستمر والتحسين في مستوى الخدمة مهما كان بسيطا ما دامت المحصلة النهائية تقديم خدمة مميزة يستفيد منها المراجعين والنزلاء.
بدورها بينت أخصائي أول تمريض فاطمة الذياب أن مشروع أمانة واستنارة هو توثيق لمنهجيته عمل التمريض في أداء دوره مع المريض والمراجع والأسرة ويساعد على تحسين الأداء، مشيرة إلى أن مؤشرات الأداء كشفت تطورا ملحوظا في الخدمة المقدمة في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والتنويم، ومعربة عن ثقتها في أن يكون هذا المشروع معززا لهذه المؤشرات ومساهما في تطوير العمل.
وأوضح مدير إدارة الخدمات التمريضية بالمجمع عبدالله بن حمود اليامي، أن هذا المشروع يستهدف أعضاء الهيئة التمريضية بكافة مستوياتهم، ويعزز التواصل بين المريض والتمريض من خلال إشراك المريض في العملية التمريضية قبل أي إجراء يتم، ومشاركته القرارات المتعلقة بصحته من خلال الحصول على موافقته الشفوية أو الخطية لأنها ممارسة أخلاقية ومطلوبة وفقًا لمعايير الرعاية الصحية، مشددا إلى أنها ستؤدي إلى تعزيز جودة الرعاية التمريضية وتجربة المريض كنتيجة نهائية.
وذكر أنه في نهاية الدورة سيتمكن الطاقم التمريضي من تحديد أهمية البرنامج، وتشجيع ثقافة التواصل الفعال مما يعزز الصحة من خلال فريق محترف يلبي توقعات المرضى والأسرة، والتعرف على الطريقة الصحيحة في شرح الإجراءات التمريضية ومضاعفاتها، وكذلك فهم الجوانب القانونية والأخلاقية لأخذ الموافقة من المريض أو الأسرة، وضمان الجودة في توفير آلية للتواصل الفعال وشرح الإجراءات قبل تقديم الخدمة.