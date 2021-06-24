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سيارة ديفيندر 130 الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية 

منذ 39 دقيقة
1244
سيارة ديفيندر 130 الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية 

وكالات (صدى):
تستعد شركة لاند روفر Land Rover، لطرح الطراز الجديد من عائلة Land Rover Defender المسمى ديفيندر 130.

والتقطت عدسات المصورين التجسسين السيارة Land Rover 130  Defender ، لتنضم بذلك الى العائلة الخاصة بالطراز الشهير Defender لتصبح بجانب شقيقتها Defender  110 و 90 الحاليين.

وبدت السيارة Land Rover 130  Defender، بتمويه شديد على الجسم الخارجي والإطار الاحتياطي المثبت على باب الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى مساحة إضافية للساقين، مع باقة تجهيزات رفاهية أكبر.

وأكدت شركة Land Rover  أنها ستضيف مساحة إضافية لحل مشكلة ضيق كراسي السيارة بإضافية بإضافة  14 بوصة (35.5 سم) للطول الكلي لهيكل السيارة مع الحفاظ على قاعدة العجلات الحالية والمبني عليها النسخة 110 والبالغ طولها 119.0 بوصة.

وبلغ الطول الكلي لـ "ديفيندر 130" ما يقرب من 201 بوصة (5.10 متر) بدون الإطار الاحتياطي المثبت على باب الصندوق الخلفي، والذي يمنح طولًا إضافيًا غير مستغل يصل لـ 6 بوصات (15.2 سم) في لاند روفر ديسكفري، والتي توفر أيضًا مقعدًا في الصف الثالث.

وأشار الخبراء إلى أن هذه اللقطات التجسسية تؤكد أن هناك رؤية Defender 130 قبل نهاية عام 2022 وفق الجدول الزمني لطرحها عالميًا من Land Rover.

 

لاند روفر ديسكفري
سيارة ديفيندر 130
شركة Land Rover

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مثمرة فيّاضة مكثارة متمكنة متكونة معطاءة
زنجبيل
من له الحق في قذف شرف امرأة مقتولة ؟ أليس في الإسلام حقوق محفوظة لكل إنسان ؟ هل لك الحق في القتل و التمثيل...
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
زائر
نفسها ما صار شي ولا هناك اي جديد
رااايق
هههههههههههههههههههههههههههه

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