سيارة ديفيندر 130 الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية 

وكالات (صدى):
تستعد شركة لاند روفر Land Rover، لطرح الطراز الجديد من عائلة Land Rover Defender المسمى ديفيندر 130.
والتقطت عدسات المصورين التجسسين السيارة Land Rover 130 Defender ، لتنضم بذلك الى العائلة الخاصة بالطراز الشهير Defender لتصبح بجانب شقيقتها Defender 110 و 90 الحاليين.
وبدت السيارة Land Rover 130 Defender، بتمويه شديد على الجسم الخارجي والإطار الاحتياطي المثبت على باب الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى مساحة إضافية للساقين، مع باقة تجهيزات رفاهية أكبر.
وأكدت شركة Land Rover أنها ستضيف مساحة إضافية لحل مشكلة ضيق كراسي السيارة بإضافية بإضافة 14 بوصة (35.5 سم) للطول الكلي لهيكل السيارة مع الحفاظ على قاعدة العجلات الحالية والمبني عليها النسخة 110 والبالغ طولها 119.0 بوصة.
وبلغ الطول الكلي لـ "ديفيندر 130" ما يقرب من 201 بوصة (5.10 متر) بدون الإطار الاحتياطي المثبت على باب الصندوق الخلفي، والذي يمنح طولًا إضافيًا غير مستغل يصل لـ 6 بوصات (15.2 سم) في لاند روفر ديسكفري، والتي توفر أيضًا مقعدًا في الصف الثالث.
وأشار الخبراء إلى أن هذه اللقطات التجسسية تؤكد أن هناك رؤية Defender 130 قبل نهاية عام 2022 وفق الجدول الزمني لطرحها عالميًا من Land Rover.