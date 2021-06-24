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البرازيلي باولينيو يكشف عن موقفه من عرض النصر

منذ 46 دقيقة
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البرازيلي باولينيو يكشف عن موقفه من عرض النصر

نواف السالم (صدى):
كشف النجم البرازيلي باولينيو، عن موقفه من عرض نادي النصر، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال البرازيلي باولينيو، إنه لن يعلن عن وجهته الجديدة، في الفترة الحالية، موضحا أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، لكي يدرس فيه جميع العروض المقدمة إليه، قبل اتخاذ قراره.

ولفت إلى أن هناك العديد من الأندية الأوروبية، المهتمة بكسب خدماته، بعد الموسم الرائع الذي قضاه في برشلونة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأبان أن خياره الأول، هو العودة إلى أوروبا، حيث يرى نفسه لا يزال قادرًا على مواصلة المنافسة والقتال للفوز بالألقاب.

وتابع أنه سيكون سعيدًا للغاية، لو كانت عودته إلى أوروبا، من بوابة برشلونة، حيث عاش واحدة من أفضل فترات مسيرته الكروية.

 

نادي النصر
الانتقالات الصيفية
البرازيلي باولينيو

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9392
منذ 3 دقائق
أفلح أن صدق **

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أحدث التعليقات

زائر
نفسها ما صار شي ولا هناك اي جديد
رااايق
هههههههههههههههههههههههههههه
رااايق
أفلح أن صدق **
زنجبيل
نصلح بيوتنا بنفسنا أبعدوا شركم و سرقتكم عنا
زنجبيل
حسبي الله و نعم الوكيل

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