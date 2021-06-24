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صاعقة تضرب مبنى واشتعال النار فيه
منذ ساعتين
916
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
مثمرة فيّاضة مكثارة متمكنة متكونة معطاءة
زنجبيل
من له الحق في قذف شرف امرأة مقتولة ؟ أليس في الإسلام حقوق محفوظة لكل إنسان ؟ هل لك الحق في القتل و التمثيل...
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
زائر
نفسها ما صار شي ولا هناك اي جديد
رااايق
هههههههههههههههههههههههههههه
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