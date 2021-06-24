فتاة تلغي زفافها بعد فشل العريس في قراءة صحيفة

نيودلهي (صدى):
قررت عروس في الهند إلغاء حفل زواجها بعد أن فشل عريسها في قراءة صحيفة هندية طلبت منه قراءتها، وقامت أسرتها برفع دعوى ضده.
في يوم الزفاف، أهدى العريس عائلة العروس دراجة نارية وبعض النقود في موكب الزفاف ، وكان العريس جالسًا على كرسي الزفاف الملكي، ولاحظت النساء أقارب العروس أن العريس كان يرتدي باستمرار نظارة، وبعد ذلك أصبحوا متشككين في ضعف بصر العريس.
وعندما سمعت العروس أن العريس لا يستطيع الرؤية دون ارتداء النظارة، صُدمت ورفضت الزواج منه وطلبت منه أيضًا قراءة الصحيفة لتزيل شكها.
وعلق والد العروس على إلغاء الزواج قائلا إنه عندما رأى العريس لأول مرة قبل اتمام الزواج، اعتقد أنه يرتدي نظارة من أجل الأناقة، ولكن في يوم الزفاف اكتشف حقيقة ضعف نظر العريس، فرفض تزويج ابنته مع العريس.