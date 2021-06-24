شاب يقتل جميع عائلته ويدفنهم بالمنزل

نيودلهي (صدى):
أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عاماً في الهند على قتل أربعة من أفراد أسرته ودفنهم في غرفة منزلهم قبل أربعة أشهر.
وروى شقيق المتهم أحداث الواقعة حيث قال أن شقيقه الأصغر قدم لجميع أفراد الأسرة مشروبات باردة مع حبوب منوّمة وعندما فقدوا الوعي قيّد أيديهم وكمم أفواههم بأشرطة لاصقة ومن ثم أغرق الأشخاص الأربعة في خزان في المنزل ودفن الجثث في أرضية غرفة وتمكن الأخ الأكبر عارف نزع شريطه اللاصق بعد محاولات عدة، وهرب من المنزل.
وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم ، حيث تبين أن الدافع الأساسي وراء الجريمة كان المال، حيث طلب المتهم أموالاً من عائلته لسداد مبلغ كبير يتخطى مئة ألف روبية، لكن عائلته لم توفر له المبلغ، ما دفعه لقتلهم والحصول على المال من خزينة والده بالإضافة إلى بيع الأجهزة الإلكترونية في المنزل.