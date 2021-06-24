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شاب يقتل جميع عائلته ويدفنهم بالمنزل

منذ 21 دقيقة
436
شاب يقتل جميع عائلته ويدفنهم بالمنزل

نيودلهي (صدى):
أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عاماً في الهند على قتل أربعة من أفراد أسرته ودفنهم في غرفة منزلهم قبل أربعة أشهر.

وروى شقيق المتهم أحداث الواقعة حيث قال أن شقيقه الأصغر قدم لجميع أفراد الأسرة مشروبات باردة مع حبوب منوّمة وعندما فقدوا الوعي قيّد أيديهم وكمم أفواههم بأشرطة لاصقة ومن ثم أغرق الأشخاص الأربعة في خزان في المنزل ودفن الجثث في أرضية غرفة وتمكن الأخ الأكبر عارف نزع شريطه اللاصق بعد محاولات عدة، وهرب من المنزل.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم ، حيث تبين أن الدافع الأساسي وراء الجريمة كان المال، حيث طلب المتهم أموالاً من عائلته لسداد مبلغ كبير يتخطى مئة ألف روبية، لكن عائلته لم توفر له المبلغ، ما دفعه لقتلهم والحصول على المال من خزينة والده بالإضافة إلى بيع الأجهزة الإلكترونية في المنزل.

جريمة
قتل
شاب
الهند
العائلة

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
¥ ولد نجد ¥
مقرود
¥ ولد نجد ¥
الله يبعد عنا وعن المسلمين طريق الحرام .
fares
طبعا راتبه 141 الف ما هو داري عن الناس اللي رواتبهم اقل من راتبه بعشرات المرات بس الحمدلله
رااايق
للحين فيها شدة ذي تتحرك ؟!!!!! ولا ماخذة أبر ***!!!!!!!!!!! ههههههههه اللهم لا شماتة *** أستغفرك وأتوب إليك ***

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