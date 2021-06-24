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حقوق الإنسان توفر عدد من مسارات الدعم الموجهة بشكل خاص للسجناء وأسرهم

منذ 51 دقيقة
1499
حقوق الإنسان توفر عدد من مسارات الدعم الموجهة بشكل خاص للسجناء وأسرهم

الرياض (صدى):
أوضح وكيل هيئة حقوق الإنسان للحماية بندر الهاجري، أن الهيئة توفر عدد من مسارات الدعم الموجهة بشكل خاص للسجناء وأسرهم.

وأشار إلى أن مسارات الدعم تشمل " تلقي الشكاوي من الأفراد والتحقق من صحتها ومعالجتها، وزيارة السجن ودور التوقيف في أي وقت وفق خطط عمل تكفل الموقوف على أوضاع النزلاء ومعالجة الملحوظات".

وأضاف : كما تشمل الانتقال الفوري للسجون ودور التوقيف للتحقق من صحة الشكاوي من السجناء أو زويهم، وتلقي طلبات المشورة القانونية من أسر السجناء عن طريق المنصة وعبر الاتصال الهاتفي.

وتابع : بالإضافة إلى العمل على تطوير البينة التشريعية والإجرائية ذات الصلة بقضاياهم وآليات التعامل معها، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم في إطار شراكات وطنية مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أن لجان الهيئة وإداراتها المتخصصة تعمل على دعم وتطوير آليات تقديم الرعاية الصحية داخل السجون.

 

السجناء
حقوق الإنسان
بندر الهاجري

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
¥ ولد نجد ¥
مقرود
¥ ولد نجد ¥
الله يبعد عنا وعن المسلمين طريق الحرام .
fares
طبعا راتبه 141 الف ما هو داري عن الناس اللي رواتبهم اقل من راتبه بعشرات المرات بس الحمدلله
رااايق
للحين فيها شدة ذي تتحرك ؟!!!!! ولا ماخذة أبر ***!!!!!!!!!!! ههههههههه اللهم لا شماتة *** أستغفرك وأتوب إليك ***

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