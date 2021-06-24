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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

منذ 32 دقيقة
1517
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع على ارتفاع مواصلا المكاسب وللجلسة الرابعة على التوالي، وسط ارتفاع أسهم قطاع البنوك والمواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10919 نقطة مرتفعا بنحو 25 أو ما يعادل 0.2 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 13.98 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 390.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 499.57 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعه بنحو 0.9 في المائة، ايضا ارتفعت أسهم سبكيم العالمية بنحو 5.6 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن توزيع أرباح لمساهميها بواقع 0.75 ريالا للسهم وذلك عن النصف الاول من العام الجاري.

قابل ذلك تراجع أسهم جرير بنحو 2.2 في المائة بعدما سجل أسهم أعلى مستوى منذ الإدراج، كذلك تراجعت أسهم البنك السعودي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 86 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم اليمامة للحديد بارتفاع 8.5 في المائة ليغلق السهم عند مستوى 51.9 ريال وهو الأعلى منذ الإدراج.

ايضا سجلت أسهم الزامل للصناعة مكاسب بنحو 6.5 في المائة، كذلك صعدت أسهم كل من نسيج و مبكو قرب 6 في المائة، في حين سجل الأخير أعلى مستوى منذ أكتوبر 2015.

قابل ذلك تراجع أسهم 100 شركة تصدرها أسهم اللجين والمتراجعة 3.6 في المائة وذلك بعد 3 جلسات من الارتفاع، تلاه أسهم كل من نماء والعبداللطيف وكذلك "ام آي اس" بتراجعات بلغت 2.5 في المائة.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
¥ ولد نجد ¥
مقرود
¥ ولد نجد ¥
الله يبعد عنا وعن المسلمين طريق الحرام .
fares
طبعا راتبه 141 الف ما هو داري عن الناس اللي رواتبهم اقل من راتبه بعشرات المرات بس الحمدلله
رااايق
للحين فيها شدة ذي تتحرك ؟!!!!! ولا ماخذة أبر ***!!!!!!!!!!! ههههههههه اللهم لا شماتة *** أستغفرك وأتوب إليك ***

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