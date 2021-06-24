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تدشين مبادرة "الإشراف المهني" بجامعة أم القرى

منذ 14 ساعة
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تدشين مبادرة "الإشراف المهني" بجامعة أم القرى

حسين العلي (صدى):
دشَّنت وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية مبادرة الإشراف المهني ضمن ورشة عمل "مخرجات جامعة أم القرى بين الواقع والتطلعات" التي نظمتها أمس الأول بقاعة الملك سعود بالعابدية؛ لتتسارع خُطا الجامعة في دعم برنامج تنمية الموارد البشرية المنبثق من رؤية المملكة 2030، ومواكبة التطورات المهنية ببرامج تأهيل وتدريب متزامنة مع المرحلة الدراسية، من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وعدد من الشركات في القطاع الخاص.

وأكَّد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي أن الجامعة شرعت في توقيع عدة اتفاقيات لحجز مقاعد ثابتة للإشراف المهنيٍّ في المجالات المهنية المختلفة والمرغوبة في قطاع الأعمال، لتبدأ تنفيذ المبادرة مطلع العام الجامعيِّ القادم، لاستثمار الطاقة المعرفية لدى الطالب، وزيادة فرص حصوله على وظيفة من جهة مشرفه المهنيِّ أو من جهة أخرى.

وأوضح د. الزائدي أن البرنامج يسهم إلى حدٍّ كبير في مواكبة التسارع المطِّرد للتطور المهنيِّ من خلال تقليص سنة دراسية من مسيرة الطالب بعدما كانت مخصصة لدورات تهيئة لسوق العمل، من خلال تطبيق ما يتم دراسته ضمن بيئة العمل، مما يعين إلى تخفيض تكاليف تأهيل خريجي الجامعات باعتبارهم مؤهَّلين خلال دراستهم، مما يزيد نسبة توظيف طلبة الجامعة خلال 6 أشهر من تخرجهم.

وقال: "تستهدف المبادرة طلبة الجامعة في السنة الثانية لمرحلة البكالوريوس، وفق معايير محددة للترشيح منها: ارتفاع المعدل التراكمي، واجتياز المقررات الدراسية دون رسوب، وتستمر فترة الإشراف حتى تخرج الطالب من الجامعة؛ حيث يلتقي فيها مع المشرف المهنيِّ بشكل دوريٍّ ويشارك في مهام العمل والتدريب الصيفيِّ، ليصبح مستعدًا للانخراط في بيئة العمل مع أول يوم بعد تخرجه"، مثمنًا دعم رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب واهتمامه بمخرجات الجامعة وتطوير مهارات الطلبة وتمكينهم من المنافسة عالميًّا، بما يوائم خطط وزارة التعليم وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

وجرى خلال تدشين المبادرة توقيع ثلاث اتفاقيات مبرمَة بين كلية الحاسب الآلي ونُظُم المعلومات وشركات من القطاع الخاص، بشأن تعزيز أهداف الإشراف المهنيِّ، وتحقيق المكتسبات المعرفية اللازمة لتأهيل الطالب مهنيًّا بما يوائم خطط الجامعة وتطلُّعاتها.

ووقع الاتفاقيات من جانب الجامعة عميد كلية الحاسب الآلي ونُظُم المعلومات د. سعود العتيبي، أولاها مع شركة رؤية الخبراء للاستشارات يمثِّلها د. باسم ظفر، والثانية مع شركة الحلول التقنية المتكاملة يمثلها أ. عدنان شفي، فيما أبرمت الاتفاقية الثالثة مع شركة تكنولوجيا الابتكارات العالمية يمثِّلها م. محمد الخليدي، كما قدمت بعض الجهات المشاركة في التدشين مبادرات لتدريب الطلبة منها وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وشركة مايكروسوفت، وشركة موبايلي، وسيعلن عن تفاصيلها لاحقًا.

 

 

جامعة أم القرى
ورشة عمل
مبادرة الإشراف المهني

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
¥ ولد نجد ¥
مقرود
¥ ولد نجد ¥
الله يبعد عنا وعن المسلمين طريق الحرام .
fares
طبعا راتبه 141 الف ما هو داري عن الناس اللي رواتبهم اقل من راتبه بعشرات المرات بس الحمدلله
رااايق
للحين فيها شدة ذي تتحرك ؟!!!!! ولا ماخذة أبر ***!!!!!!!!!!! ههههههههه اللهم لا شماتة *** أستغفرك وأتوب إليك ***

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