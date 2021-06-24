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6 أطعمة غنية بفيتامين ك

منذ ساعتين
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6 أطعمة غنية بفيتامين ك

أميرة خالد (صدى):
يعتبر فيتامين ك من أهم الفيتامينات التى يجب تناولها فى الأطعمة وله فوائد صحية متعددة ويحافظ على صحة الجسم واللياقة البدنية.

وسلط تقرير الضوء على الأطعمة الغنية بفيتامين K التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي وفقا لـHEALTHSHOT، وهي:

1. البروكلي

مليء بفيتامين K ، وكذلك الألياف والبروتين والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم.

2. الموز

يحتوي على فيتامين K والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تساعد في الهضم وإدارة الوزن، حيث يمتص الجسم فيتامين ك الموجود في الموز بسهولة كما أنه يزيل المواد الكيميائية غير المرغوب فيها من الكبد والكلى ، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.

3. الأفوكادو

بحسن الافوكادو مستويات الكوليسترول ويحارب الالتهابات ، وهو مصدر كبير لفيتامين K والمغنيسيوم، وتحتوي هذه الفاكهة أيضًا على البوتاسيوم وهي مصدر ممتاز للألياف .

4. العنب

العنب البري منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ويلعب دورًا حيويًا في تخثر الدم وصحة العظام والقلب.

5. المكسرات

يحتوي اللوز والكاجو على كميات عالية من فيتامين K والمغنيسيوم ، وهما مفيدان لصحة القلب وتقليل الشهية.

أطعمة
المكسرات
الأفوكادو
فيتامين ك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. طيب يا قوي .. .. يبي يطوّعها ودخلته غرفة الإنعاااش ..
العدناني
تقول الحمدلله ما كنت أنا هههههههههه اهل العقول في راحة
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. الله يسمّح امور المسلمين وييسرها ويحميهم من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..

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