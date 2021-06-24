6 أطعمة غنية بفيتامين ك

أميرة خالد (صدى):
يعتبر فيتامين ك من أهم الفيتامينات التى يجب تناولها فى الأطعمة وله فوائد صحية متعددة ويحافظ على صحة الجسم واللياقة البدنية.
وسلط تقرير الضوء على الأطعمة الغنية بفيتامين K التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي وفقا لـHEALTHSHOT، وهي:
1. البروكلي
مليء بفيتامين K ، وكذلك الألياف والبروتين والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم.
2. الموز
يحتوي على فيتامين K والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تساعد في الهضم وإدارة الوزن، حيث يمتص الجسم فيتامين ك الموجود في الموز بسهولة كما أنه يزيل المواد الكيميائية غير المرغوب فيها من الكبد والكلى ، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.
3. الأفوكادو
بحسن الافوكادو مستويات الكوليسترول ويحارب الالتهابات ، وهو مصدر كبير لفيتامين K والمغنيسيوم، وتحتوي هذه الفاكهة أيضًا على البوتاسيوم وهي مصدر ممتاز للألياف .
4. العنب
العنب البري منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ويلعب دورًا حيويًا في تخثر الدم وصحة العظام والقلب.
5. المكسرات
يحتوي اللوز والكاجو على كميات عالية من فيتامين K والمغنيسيوم ، وهما مفيدان لصحة القلب وتقليل الشهية.