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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق

منذ 31 دقيقة
1384
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق

الرياض (صدى):
افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين, ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 138 يوماً 1653 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي سبعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

مكة المكرمة
وزارة الشؤون الإسلامية
كورونا
المصلين
التباعد الجسدي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
د محمد ماجد بخش
إحدى مقولات مكيافيلي: الإجابة هي من الجيد أن تكون مهابًا ومحبوبًا ولكن من الصعب تحقيق ذلك، والأضمن أن تكون مهابًا على أن تكون محبوبًا،...
د محمد ماجد بخش
المطارات في العلوم الهندسية يمكن أن تكون من دورين وخاصة مدارج الهبوط !!

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