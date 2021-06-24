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آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث للقادمين إلى المملكة

منذ 36 دقيقة
1635
آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث للقادمين إلى المملكة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني تحديث آليات وإجراءات ‏الحجر المؤسسي/ المنزلي، للقادمين إلى المملكة.‏

وقالت الهيئة أن الحجر الصحي المؤسسي سيُطبق على جميع القادمين من خارج المملكة على نفقتهم، على أن تُستثنى عدة فئات من الحجر، أبرزهم المواطن والمواطنة وزوجة المواطن ووالدته، وزوج المواطنة ووالدتها وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة، على أن يُطبق عليهم الحجر المنزلي 7 أيام، وإجراء فحص PCR في اليوم السادس.

وفيما يخص القادمين من الدول ‏المعلق القدوم منها للفئات المستثناة، وأوضحت الهيئة أن المواطنين غير المحصنين لا يُطلب منهم ‏فحص ‏PCR، مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام، وإجراء ‏فحص PCR‏ في اليوم السادس، أما المحصنون فلا ينطبق عليهم أي إجراء.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للمحصنين من غير المواطنين، فيتم فحص ‏PCR‏ خلال ‏مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة، ولا ينطبق عليهم ‏الحجر أو الفحص بعد الوصول، مضيفة أن الممارسين الصحيين وعائلاتهم غير المحصنين ‏ومرافقيهم دون 18 عاما، يطلب منهم فحص ‏PCR‏ خلال مدة لا ‏تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة.‏

وأشارت إلى أنه بخصوص الدبلوماسيين وعائلاتهم غير المحصنين فيتم عمل فحص ‎ PCRقبل السفر بحوالي 72 ساعة، على أن ‏يلتزموا بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام وعمل فحص ‎ PCR‏في اليوم السادس.، مشددة على أهمية إبراز غير السعودي قبل ‏السفر نتيجة فحص PCR سلبية معتمدة، وشهادة تلقيح مصدقة من الجهات الرسمية في بلاده، بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وشراء إحدى ‏باقات الحجر الصحي.

كما وجهت شركات الطيران بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المطارات ومرافقها، وتخصيص مسارات مختلفة للمحصنين وغير المحصنين والدبلوماسيين.

وحذرت الهيئة من أن عقوبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي تصل ‏إلى 200 ألف ريال غرامة، أو السجن مدة لا تتجاوز عامين، أو ‏بهاتين العقوبتين معًا، وتُضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة، بالإضافة لاستبعاد غير السعودي ‏نهائيًا من المملكة بعد تنفيذ العقوبة.‏

المملكة
الحجر الصحي
الحجر المؤسسي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
د محمد ماجد بخش
إحدى مقولات مكيافيلي: الإجابة هي من الجيد أن تكون مهابًا ومحبوبًا ولكن من الصعب تحقيق ذلك، والأضمن أن تكون مهابًا على أن تكون محبوبًا،...
د محمد ماجد بخش
المطارات في العلوم الهندسية يمكن أن تكون من دورين وخاصة مدارج الهبوط !!

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