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أمين الشرقية يكلف البكر مساعدا لمدير العلاقات العامة في أمانة الشرقية

منذ 13 ساعة
1462
أمين الشرقية يكلف البكر مساعدا لمدير العلاقات العامة في أمانة الشرقية

سعيد العجل (صدى):
أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتكليف الأستاذ حمد بن سعد البكر، مساعدا لمدير عام العلاقات العامة في أمانة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة لإعادة الهيكلة الإدارية ودعمها بالقيادات، بهدف تطوير العمل من خلال تكليف ذوي الخبرات لقيادة المناصب الإدارية.

من جهته أعرب الأستاذ حمد البكر عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكد في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. طيب يا قوي .. .. يبي يطوّعها ودخلته غرفة الإنعاااش ..
العدناني
تقول الحمدلله ما كنت أنا هههههههههه اهل العقول في راحة
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. الله يسمّح امور المسلمين وييسرها ويحميهم من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..

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