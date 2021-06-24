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السفارة في النمسا توضح إجراءات دخول المواطنين إليها

منذ 46 دقيقة
1538
السفارة في النمسا توضح إجراءات دخول المواطنين إليها

الرياض (صدى):
كشفت سفارة المملكة في النمسا عن إعلان وزارة الخارجية النمساوية عن الإجراءات الخاصة بدخول المواطنين اعتبارا من 24 يونيو 2021.

وأشارت السفارة إلى أنه تم تعديل قائمة الدول "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" لتشمل المملكة وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى النمسا ابتداءا من التاريخ المذكور سابقا.

وأكدت السفارة على أنه يجب تقديم ما يثبت التواجد في إحدى الدول المذكورة في القائمة خلال العشر الأيام التي تسبق الدخول للنمسا.

كما يجب حمل شهادة سلبية أو شهادة تطعيم على الأقل جرعة واحدة أو شهادة تعافي PCR طبية أو نتيجة اختبار.

 

المملكة
النمسا
كورونا
السفارة في النمسا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
د محمد ماجد بخش
إحدى مقولات مكيافيلي: الإجابة هي من الجيد أن تكون مهابًا ومحبوبًا ولكن من الصعب تحقيق ذلك، والأضمن أن تكون مهابًا على أن تكون محبوبًا،...
د محمد ماجد بخش
المطارات في العلوم الهندسية يمكن أن تكون من دورين وخاصة مدارج الهبوط !!

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