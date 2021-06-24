ترامب يرجح تدمير الصين الأدلة بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان

واشنطن (صدى):
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لالديمقراطيين، بمن فيهم كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، لنفيهم النظرية القائلة بأن فيروس كورونا قد تسرب من مختبر صيني.
وقال ترامب إنه فوجئ بالاهتمام الأخير بشأن نظرية تسرب فيروس كورونا من معهد ووهان للطب البيطري في الصين، مؤكدًا أنها أصبحت أكبر موضوع في أمريكا اليوم، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وأضاف "أعلم ما قلته منذ فترة طويلة من البداية.. عندما رأيت ووهان، بدأ كل شيء ، وعندما نظرت إلى مختبر ووهان، بدا لي ما يفعلونه واضحًا جدًا"، مرجحا أن تكون السلطات الصينية دمرت الأدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.
وقالت هاريس في تغريدة في يونيو عام 2020، إن تعليقات ترامب بشأن إدعاء التسرب تشكل خطابا عنصريا ضد الأمريكيين الآسيويين والمهاجرين الآسيويين حيث يضعهم بشكل مباشر في خطر.