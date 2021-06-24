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ترامب يرجح تدمير الصين الأدلة بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان

منذ ساعة
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ترامب يرجح تدمير الصين الأدلة بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان

واشنطن (صدى):
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لالديمقراطيين، بمن فيهم كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، لنفيهم النظرية القائلة بأن فيروس كورونا قد تسرب من مختبر صيني.

وقال ترامب إنه فوجئ بالاهتمام الأخير بشأن نظرية تسرب فيروس كورونا من معهد ووهان للطب البيطري في الصين، مؤكدًا أنها أصبحت أكبر موضوع في أمريكا اليوم، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف "أعلم ما قلته منذ فترة طويلة من البداية.. عندما رأيت ووهان، بدأ كل شيء ، وعندما نظرت إلى مختبر ووهان، بدا لي ما يفعلونه واضحًا جدًا"، مرجحا أن تكون السلطات الصينية دمرت الأدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

وقالت هاريس في تغريدة في يونيو عام 2020، إن تعليقات ترامب بشأن إدعاء التسرب تشكل خطابا عنصريا ضد الأمريكيين الآسيويين والمهاجرين الآسيويين حيث يضعهم بشكل مباشر في خطر.

الصين
ترامب
مختبر ووهان
تسرب كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13882
منذ 52 دقيقة
...........
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13882
منذ 46 دقيقة
إحدى مقولات مكيافيلي:

الإجابة هي من الجيد أن تكون مهابًا ومحبوبًا ولكن من الصعب تحقيق ذلك، والأضمن أن تكون مهابًا على أن تكون محبوبًا، إذا لم تستطع أن تكون كليهما.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129634
منذ 3 دقائق
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129634
منذ دقيقة
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
د محمد ماجد بخش
إحدى مقولات مكيافيلي: الإجابة هي من الجيد أن تكون مهابًا ومحبوبًا ولكن من الصعب تحقيق ذلك، والأضمن أن تكون مهابًا على أن تكون محبوبًا،...
د محمد ماجد بخش
المطارات في العلوم الهندسية يمكن أن تكون من دورين وخاصة مدارج الهبوط !!

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