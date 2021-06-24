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تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بسبب خلاف بينهما بالرياض

منذ 56 دقيقة
1975
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بسبب خلاف بينهما بالرياض

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الرياض ،فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / محمد ابن جهاد بن منيخر العنزي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الخميس 14 / 11 / 1442 هـ، في مدنية الرياض بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل .

وزارة الداخلية
الرياض
القصاص
تنفيذ حكم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
د محمد ماجد بخش
إحدى مقولات مكيافيلي: الإجابة هي من الجيد أن تكون مهابًا ومحبوبًا ولكن من الصعب تحقيق ذلك، والأضمن أن تكون مهابًا على أن تكون محبوبًا،...
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المطارات في العلوم الهندسية يمكن أن تكون من دورين وخاصة مدارج الهبوط !!

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