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خيركم تشعل التنافس بين حلقات القرآن عبر وسام الشيخ أحمد بالبيد للتميز

منذ 12 ساعة
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خيركم تشعل التنافس بين حلقات القرآن عبر وسام الشيخ أحمد بالبيد للتميز

نايف السالم (صدى):
دشنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ظهر اليوم مسابقة وسام الشيخ أحمد بالبيد للتميز والتي تنطلق مطلع العام القادم بمجموع جوائز قيمتها 100 ألف ريال.

حفل التدشين والذي حضره رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي ، و أبناء راعي الجائزة الشيخ أحمد بالبيد ابتدأ بتلاوة مباركة من كتاب الله ، جرى خلاله توقيع شراكة بين خيركم وأبناء الشيخ بالبيد بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً يتحدث عن انجازات الجمعية على مدى 48 عاماً.

وفي كلمته خلال الحفل شكر رئيس خيركم الشيخ بالبيد على دعمه السخي ، فيما بين أن الجمعية حرصت منذ إنشائها على السعي الدائم للتطور والارتقاء في خدمة القرآن الكريم ، لجذب فئات المجتمع المختلفة لتعلم وحفظ كتاب الله عزّ وجل في حلقات المساجد، والمدارس النسائية، وفي الجهات الحكومية والخاصة وعبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد ، مما رفع عدد طلاب خيركم المسجلين إلى (56000) طالب وطالبة في مدينة جدة وضواحيها والمستفيدين من خدماتها الذين تجاوزوا المليون و200 ألف مستفيد ومستفيدة يعيشون في 127 دولة حول العالم .

وفي ختام الحفل جرى تدشين المسابقة والتي تهدف للرقي بآداء الحلقات والمجمعات القرآنية ، ورفع مستوى خدماتها و جودة مخرجاتها ، وتبث روح المنافسة بين مساجد وجوامع خيركم وتشجع الطلاب لإتقان الحفظ والمعلمين والمشرفين لبذل أقصى جهودهم خدمة لكتاب الله العزيز.

جدة
مسابقة
جمعية خيركم لتحفيظ القرآن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. طيب يا قوي .. .. يبي يطوّعها ودخلته غرفة الإنعاااش ..
العدناني
تقول الحمدلله ما كنت أنا هههههههههه اهل العقول في راحة
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. الله يسمّح امور المسلمين وييسرها ويحميهم من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..

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