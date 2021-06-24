نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صور مسربة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2022

منذ 59 دقيقة
1223
صور مسربة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2022

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت صور مسربة، سيارة الفورمولا 1 للموسم الجديد 2022 ، والذى سيتغير فيه شكل السيارات إلى درجة كبيرة بعد تغيير اللوائح الرياضية.

وأكدت إدارة الفورمولا 1 على إصلاح جميع أخطاء السيارة الحالية، خاصة أنها كانت كبيرة للغاية وتسببت في الكثير من الاضطرابات الديناميكية الهوائية والتي أدت إلى صعوبة متابعة السيارات.

وتم تبسيط تصميمها إلى حد كبير لتقليل الاعتماد على الأجنحة وغيرها من وسائل تعزيز الديناميكا الهوائية المزعجة.

ومن المقرر أن تكون سيارات الفورمولا 1 للموسم الجديد 2022 أقصر من السيارة الحالية في موسم 2021.

 

سباق
الفورمولا
سيارات الفورمولا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. طيب يا قوي .. .. يبي يطوّعها ودخلته غرفة الإنعاااش ..
العدناني
تقول الحمدلله ما كنت أنا هههههههههه اهل العقول في راحة
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. الله يسمّح امور المسلمين وييسرها ويحميهم من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..

أخر الأخبار

القبض على مواطنين تورطا في سرقة مركبات ومقتنياتها بالرياض
القبض على مواطنين تورطا في سرقة مركبات ومقتنياتها بالرياض
منذ 4 دقائق 1165
دبي توضح خطوات تقديم طلب إذن دخول لمقيمي و مرافقي مواطني الخليج
دبي توضح خطوات تقديم طلب إذن دخول لمقيمي و مرافقي مواطني الخليج
منذ 14 دقيقة 1300
الصحة توضح حقوق المراجع في المؤسسات الخاصة
الصحة توضح حقوق المراجع في المؤسسات الخاصة
منذ 24 دقيقة 1454
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 39 دقيقة 1410
آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث للقادمين إلى المملكة
آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث للقادمين إلى المملكة
منذ 44 دقيقة 1690
عروس تضرب عريسها ثاني أيام الزفاف بسبب تحضير الغداء
عروس تضرب عريسها ثاني أيام الزفاف بسبب تحضير الغداء
منذ 49 دقيقة 853
السفارة في النمسا توضح إجراءات دخول المواطنين إليها
السفارة في النمسا توضح إجراءات دخول المواطنين إليها
منذ 54 دقيقة 1575
صور مسربة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2022
صور مسربة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2022
منذ 59 دقيقة 1223
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بسبب خلاف بينهما بالرياض
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بسبب خلاف بينهما بالرياض
منذ ساعة 2053
ترامب يرجح تدمير الصين الأدلة بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان
ترامب يرجح تدمير الصين الأدلة بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان
منذ ساعة 1830