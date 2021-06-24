صور مسربة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2022

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت صور مسربة، سيارة الفورمولا 1 للموسم الجديد 2022 ، والذى سيتغير فيه شكل السيارات إلى درجة كبيرة بعد تغيير اللوائح الرياضية.
وأكدت إدارة الفورمولا 1 على إصلاح جميع أخطاء السيارة الحالية، خاصة أنها كانت كبيرة للغاية وتسببت في الكثير من الاضطرابات الديناميكية الهوائية والتي أدت إلى صعوبة متابعة السيارات.
وتم تبسيط تصميمها إلى حد كبير لتقليل الاعتماد على الأجنحة وغيرها من وسائل تعزيز الديناميكا الهوائية المزعجة.
ومن المقرر أن تكون سيارات الفورمولا 1 للموسم الجديد 2022 أقصر من السيارة الحالية في موسم 2021.