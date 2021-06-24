مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية يقوم بزيارة تفقدية لهيئة محافظة الخبر

بدر الحارثي (صدى):
قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بزيارة تفقدية على نطاق هيئة محافظة الخبر ، حيث اطلع على سير العمل وأبرز معوقات العمل التي تواجه موظفي الهيئة , كما اجتمع مع رئيس الهيئة ومساعده ، فيما قام فضيلته بزيارة للإدارات والأقسام والتقى منسوبيها وحثهم على بذل المزيد من الجهود والإخلاص بالعمل ، وكذلك اطلع على سير تنفيذ حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) .
ومن جانبه قال الثبيتي إن هذه الزيارة تؤكد على متابعة سير العمل والاستمرار في عملية التطوير التي تقودها الهيئة ، وتأتي هذه الزيارة بمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لخدمة الدين والوطن .