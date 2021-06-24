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مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية يقوم بزيارة تفقدية لهيئة محافظة الخبر

منذ 13 ساعة
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مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية يقوم بزيارة تفقدية لهيئة محافظة الخبر

بدر الحارثي (صدى):
قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بزيارة تفقدية على نطاق هيئة محافظة الخبر ، حيث اطلع على سير العمل وأبرز معوقات العمل التي تواجه موظفي الهيئة , كما اجتمع مع رئيس الهيئة ومساعده ، فيما قام فضيلته بزيارة للإدارات والأقسام والتقى منسوبيها وحثهم على بذل المزيد من الجهود والإخلاص بالعمل ، وكذلك اطلع على سير تنفيذ حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) .

ومن جانبه قال الثبيتي إن هذه الزيارة تؤكد على متابعة سير العمل والاستمرار في عملية التطوير التي تقودها الهيئة ، وتأتي هذه الزيارة بمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لخدمة الدين والوطن .

 

المنطقة الشرقية
هيئة الأمر بالمعروف
محافظة الخبر
زيارة تفقدية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. طيب يا قوي .. .. يبي يطوّعها ودخلته غرفة الإنعاااش ..
العدناني
تقول الحمدلله ما كنت أنا هههههههههه اهل العقول في راحة
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. الله يسمّح امور المسلمين وييسرها ويحميهم من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الاصهب خسر الثنتين يادكتور بخش ..
ابو محمد 😎 ✍️
انكمش ايها الاصهب الألهب .. معاد لك كرت يلعب به ، حتى توير شاتك شوتة بيليه للكوره..

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