فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة

وكالات (صدى):
أكدت شركة فايزر، اليوم الخميس، على أن اللقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند
وقالت الشركة إن أبحاثنا كشفت أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة، وفقًا لقناة " العربية ".
وكانت السلطات الصحية الهندية قد أعربت عن قلقها إزاء تفشي طفرة متحورة جديدة من سلالة "دلتا" لفيروس كورونا اكتشفت لأول مرة الأسبوع الماضي في أراضي البلاد.
وذكر وزير الصحة الهندي راجيش بوشان أن الحكومة أدرجت الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دلتا+" على قائمة السلالات المثيرة للقلق، بعد رصد 22 إصابة بها.