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فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة

منذ 25 دقيقة
1583
فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة

وكالات (صدى):
أكدت شركة فايزر، اليوم الخميس، على أن اللقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند

وقالت الشركة إن أبحاثنا كشفت أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة، وفقًا لقناة " العربية ".

وكانت السلطات الصحية الهندية قد أعربت عن قلقها إزاء تفشي طفرة متحورة جديدة من سلالة "دلتا" لفيروس كورونا اكتشفت لأول مرة الأسبوع الماضي في أراضي البلاد.

وذكر وزير الصحة الهندي راجيش بوشان أن الحكومة أدرجت الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دلتا+" على قائمة السلالات المثيرة للقلق، بعد رصد 22 إصابة بها.

 

الهند
كورونا
فايزر
دلتا

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أحدث التعليقات

كان زمان
راتبك أكثر من (141.000) ريال .... وهاذي المشكلة ؟؟؟؟!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. ياحليلهن .. تسمعهن لما احدهن تتكلم ، الثانيه تقول ياخَيْتِي ، وعلى هاالموال كل ما اخذت الاخرى مايكرفون السواف الثانيه تردد...
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر انه في بطون الضباع حزة كتابة هذا السطر ، والله اعلم ..
ريان
اللي يقول من الحر الجنوب جوها فالصيف مايل للبروده ايت حر ههههههههههههههههه

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