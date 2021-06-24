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"الحياة الفطرية" يوضح أسباب نفوق وعول بلجرشي التي أطلقت قبل أيام

منذ 30 دقيقة
2022
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"الحياة الفطرية" يوضح أسباب نفوق وعول بلجرشي التي أطلقت قبل أيام

الباحة (صدى):
أصدر المركز الوطني للحياة الفطرية بياناً أوضح فيه أن سبب نفوق 2 من وعول بلجرشي التي أطلقت قبل أيام، يعود للإجهاد الذي تعرض له، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق مع جهات عدة.

وقال المركز إن الإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية، ويعمل المركز حاليا بالتعاون مع العديد من الجهات على رأسها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

وأضاف أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية ،هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية، ورفع جاذبية المتنزهات إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي تقع بها معظم المتنزهات الوطنية.

وبين أنه سبق للمركز الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي حتى أن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين وإن بعض الثغرات التي يظهر في بعض الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج والتي تحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء .

وأشار إلى أنه يتم العمل على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها المتنزهات ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

وكانت "صدى" نشرت في وقت سابق مقطع فيديو أظهر عدد من الوعول الجبلية ميتة في محافظة بلجرشي، ضمن الوعول المهددة بالانقراض التي تم إطلاقها قبل أيام بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

إقرأ أيضا:

فيديو.. نفوق عدد من الوعول بعد أيام من إطلاقها في بلجرشي

بلجرشي
وعول
المركز الوطني للحياة الفطرية

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 129624
منذ 3 دقائق


.. إتركوا عنكم الأعذار .. لكن الله كريم وبعباده عليم ..

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أحدث التعليقات

كان زمان
راتبك أكثر من (141.000) ريال .... وهاذي المشكلة ؟؟؟؟!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. ياحليلهن .. تسمعهن لما احدهن تتكلم ، الثانيه تقول ياخَيْتِي ، وعلى هاالموال كل ما اخذت الاخرى مايكرفون السواف الثانيه تردد...
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر انه في بطون الضباع حزة كتابة هذا السطر ، والله اعلم ..
ريان
اللي يقول من الحر الجنوب جوها فالصيف مايل للبروده ايت حر ههههههههههههههههه

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