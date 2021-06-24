الحرس الملكي يعلن فتح باب التقديم على برامج معهد الإدارة العامة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت رئاسة الحرس الملكي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة فتح باب التقديم لحملة الثانوية على برامجه الإعدادية التالية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب للبرامج المنفذة: برمجة الحاسب الآلي، السكرتير التنفيذي، إدارة سلاسل الإمداد.
وأشترطت أن يعبئ طلب الالتحاق بكل دقة عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتم تسجيل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب.
كما أشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والوالدة ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.
وأن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية - قسم العلوم الإدارية والاجتماعية - قسم العلوم الشرعية، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج.
وأشارت إلى ان التقديم سيبدأ يوم الأحد بتاريخ 24/11/1442هـ الموافق 04/07/2021م، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع معهد الإدارة العامة