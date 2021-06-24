تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
حديث جانبي بين نساء الزمن الجميل
منذ ساعة
1088
1
(صدى):
واتساب
فيسبوك
تويتر
نساء
الزمن الجميل
حديث
خبر في صورة
صورة جميلة
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129623
منذ 8 دقائق
ههههههههههههههههههههههه ..
.. ياحليلهن .. تسمعهن لما احدهن تتكلم ، الثانيه تقول ياخَيْتِي ، وعلى هاالموال كل ما اخذت الاخرى مايكرفون السواف الثانيه تردد عند كل جمله ، يا خًيْتِي ...
.. القلوب طاهره .. يرحم ايام ماكان به الجوالات وباقي المغثات ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
كان زمان
راتبك أكثر من (141.000) ريال .... وهاذي المشكلة ؟؟؟؟!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. ياحليلهن .. تسمعهن لما احدهن تتكلم ، الثانيه تقول ياخَيْتِي ، وعلى هاالموال كل ما اخذت الاخرى مايكرفون السواف الثانيه تردد...
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر انه في بطون الضباع حزة كتابة هذا السطر ، والله اعلم ..
ريان
اللي يقول من الحر الجنوب جوها فالصيف مايل للبروده ايت حر ههههههههههههههههه
أخر الأخبار
أضنة سبور ينفي التعاقد مع جوميز
منذ 15 دقيقة
1350
فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة
منذ 25 دقيقة
1567
"الحياة الفطرية" يوضح أسباب نفوق وعول بلجرشي التي أطلقت قبل أيام
منذ 30 دقيقة
1996
"السعودية للكهرباء": عطل فني سبب انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة
منذ 40 دقيقة
1646
الحرس الملكي يعلن فتح باب التقديم على برامج معهد الإدارة العامة
منذ 45 دقيقة
2015
فلكية جدة: انتظام كوكب الزهرة مع نجوم التوأمين الليلة
منذ ساعة
1571
حديث جانبي بين نساء الزمن الجميل
منذ ساعة
1088
أطعمة ينصح بتناولها باردة لإنقاص الوزن
منذ ساعة
1796
استمرار القبول والتسجيل في برنامج "مساعد طبيب أسنان"
منذ ساعة
1698
النصر يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الميراس البرازيلي
منذ ساعة
2097