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النصر يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الميراس البرازيلي

منذ ساعة
2097
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النصر يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الميراس البرازيلي

ماجد محمد (صدى):
تقدم النصر، بعرض رسمي إلى بالميراس البرازيلي، للتعاقد مع نجمه المتألق روني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن عرض النصر، المقدم إلى العملاق البرازيلي، يتمثل في استعارة روني، لمدة عام رياضي واحد فقط، مع خيار الشراء.

وأضافت أن إدارة نادي بالميراس، ترفض إعارة اللاعب البرازيلي، حيث اشترطت "البيع النهائي"، مقابل 12 مليون يورو، أي 54 مليون ريال تقريبًا.

وأشارت إلى أن النصر، يحاول تخفيض المبلغ، من أجل إتمام الصفقة في أسرع وقتٍ ممكن، خاصة بعد تدخل أتلانتا الأمريكي، الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.

 

النصر
روني
الميراس البرازيلي
الميراس

التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
بلبايتساسيلتنلبسلبسن عدد التعليقات : 65
منذ دقيقتين
بالتوفيق للعالمي

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أحدث التعليقات

كان زمان
راتبك أكثر من (141.000) ريال .... وهاذي المشكلة ؟؟؟؟!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. ياحليلهن .. تسمعهن لما احدهن تتكلم ، الثانيه تقول ياخَيْتِي ، وعلى هاالموال كل ما اخذت الاخرى مايكرفون السواف الثانيه تردد...
ابو محمد 😎 ✍️
الظاهر انه في بطون الضباع حزة كتابة هذا السطر ، والله اعلم ..
ريان
اللي يقول من الحر الجنوب جوها فالصيف مايل للبروده ايت حر ههههههههههههههههه

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