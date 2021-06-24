النصر يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الميراس البرازيلي

ماجد محمد (صدى):
تقدم النصر، بعرض رسمي إلى بالميراس البرازيلي، للتعاقد مع نجمه المتألق روني، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكشفت تقارير صحفية أن عرض النصر، المقدم إلى العملاق البرازيلي، يتمثل في استعارة روني، لمدة عام رياضي واحد فقط، مع خيار الشراء.
وأضافت أن إدارة نادي بالميراس، ترفض إعارة اللاعب البرازيلي، حيث اشترطت "البيع النهائي"، مقابل 12 مليون يورو، أي 54 مليون ريال تقريبًا.
وأشارت إلى أن النصر، يحاول تخفيض المبلغ، من أجل إتمام الصفقة في أسرع وقتٍ ممكن، خاصة بعد تدخل أتلانتا الأمريكي، الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.