نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الصندوق العقاري" يودع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي "سكني"

منذ 12 دقيقة
1254
"الصندوق العقاري" يودع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي "سكني"

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداعه أكثر من 724 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يونيو الجاري 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يونيو تجاوز 724 مليون ريال، خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر يونيو الجاري بلغت نحو 28.9 مليار ريال.

وقال بن ماضي:" إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يأتي استمراراً لجهود الصندوق في تقديم الدعم السكني للأسر السعودية وتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها"، مُشدداً على حرص الصندوق والتزامه بإيداع الدعم في اليوم الــ (24) من كل شهر ميلادي دون تأخير في حسابات المواطنين.

وبين أن سهولة الإجراءات الإلكترونية وتنوع الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج "القرض المدعُوم" بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري من القطاع الخاص تأتي تأكيداً على استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 43 خدمة إلكترونية عبر أجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج “سكني” والصندوق العقاري الاستعلام عن “القرض المدعُوم” وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.

وزارة الشؤون البلدية
صندوق التنمية العقارية
المواطنين
سكني
منصور بن ماضي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مغرد
أطلقها لا مويه ولا شي لا تركتوا الناس يا كلون وخسرت ا الملا يين على شان كلام فاضي الوضعها هنا المفروض يتعا قب
قرم
شي طبيعي لان المكان والطقس لا يناسبها !! لو خلو ها في المحميه اسحن لها.
ابو محمد 😎 ✍️
مابقى الا هذي .. .. ياخوفي من بكره ، يصير رسوم على سرير النوم ، دام بيتك ملكك تدفع عليه إجار سنوي ، بحجة...
ابو خالد
ليت الشرطه تشوف وادي حنيفه والحار عصابات وممالك موجوده هناك
faeiz1122
عجزت و خرفت الله لايبلانا

أخر الأخبار

"الصندوق العقاري" يودع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي "سكني"
"الصندوق العقاري" يودع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي "سكني"
منذ 12 دقيقة 1254
مصادر تنفي صحة الأنباء المتداولة حول فرض رسوم على المدافن
مصادر تنفي صحة الأنباء المتداولة حول فرض رسوم على المدافن
منذ 33 دقيقة 1670
انتحار رائد برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية في السجن
انتحار رائد برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية في السجن
منذ 37 دقيقة 1707
"السديس" يزف البشرى لـ 423 موظفًا وموظفة لاستحقاقهم الترقية النظامية
"السديس" يزف البشرى لـ 423 موظفًا وموظفة لاستحقاقهم الترقية النظامية
منذ 47 دقيقة 1780
واتساب يخطط لإطلاق ميزة مشاهدة الصور لمرة واحدة فقط
واتساب يخطط لإطلاق ميزة مشاهدة الصور لمرة واحدة فقط
منذ 53 دقيقة 1688
مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية بجمرك الرياض
مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية بجمرك الرياض
منذ 58 دقيقة 1575
أسعار النفط تواصل الصعود بفضل تقلص المخزونات الأمريكية
أسعار النفط تواصل الصعود بفضل تقلص المخزونات الأمريكية
منذ ساعة 1792
أسباب ضعف استجابة دواسة البنزين للسرعات
أسباب ضعف استجابة دواسة البنزين للسرعات
منذ ساعة 1581
صندوق الاستثمارات العامة يدرس بناء مطار جديد بالرياض
صندوق الاستثمارات العامة يدرس بناء مطار جديد بالرياض
منذ ساعة 2236
النمر: السكتة القلبية من مضاعفات الجلطة ونسبة الوفيات فيها 95%
النمر: السكتة القلبية من مضاعفات الجلطة ونسبة الوفيات فيها 95%
منذ ساعة 1939