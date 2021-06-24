أطعمة ينصح بتناولها باردة لإنقاص الوزن

برلين (صدى):
كشفت دراسة حديثة أن، البطاطا والأرز والمعكرونة ينصح بتناولها باردة وليس ساخنة.
وقال أنتي غال، ممثل جمعية التغذية الألمانية إن البطاطا والأرز والمعكرونة يجب أن تؤكل باردة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشاء والكربوهيدرات.
وأشار إلى أنها تسبب عند تناولها ساخنة، ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم. ولكن عند تناولها باردة تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء.
وأضاف "عندما تكون الأطعمة باردة، يتعامل الجسم مع النشأء على أنه مادة متحللة، ما يؤثر في نبيت الأمعاء، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وحتى قد يساعد على تخفيض الوزن".
وتابع: وتعود مساعدته للأمعاء في امتصاص النشاء بنفس طريقة امتصاص الألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز نبيت الأمعاء وتحسين عملية الهضم. وأن تنظيم مستوى السكر في الدم يساعد على تخفيض الشعور بالجوع، وأن كمية السعرات الحرارية في الأطعمة الباردة المحتوية على النشاء تنخفض.