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"السديس" يزف البشرى لـ 423 موظفًا وموظفة لاستحقاقهم الترقية النظامية

منذ 47 دقيقة
1780
"السديس" يزف البشرى لـ 423 موظفًا وموظفة لاستحقاقهم الترقية النظامية

الرياض (صدى):
زف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، بشرى سارة لـ 423 موظفاً وموظفة في الرئاسة، ووكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لاستحقاقهم الترقية النظامية.

وقدم معاليه التهنئة لمنسوبي الرئاسة و الوكالة المستحقين للترقية، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود المباركة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذه الترقية تأتي لتعزيز ودعم الكفاءات الوطنية لأبناء هذا الوطن المعطاء.

وأكد الشيخ السديس على أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لن تدخر جهداً في دعم منسوبيها لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وروّادهما، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

في حين قدم الموظفون المرقون شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على الثقة الغالية، مؤكدين حرصهم الشديد على بذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

 

السديس
المسجد الحرام
شؤون الحرمين
الترقية

التعليقات

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أحدث التعليقات

مغرد
أطلقها لا مويه ولا شي لا تركتوا الناس يا كلون وخسرت ا الملا يين على شان كلام فاضي الوضعها هنا المفروض يتعا قب
قرم
شي طبيعي لان المكان والطقس لا يناسبها !! لو خلو ها في المحميه اسحن لها.
ابو محمد 😎 ✍️
مابقى الا هذي .. .. ياخوفي من بكره ، يصير رسوم على سرير النوم ، دام بيتك ملكك تدفع عليه إجار سنوي ، بحجة...
ابو خالد
ليت الشرطه تشوف وادي حنيفه والحار عصابات وممالك موجوده هناك
faeiz1122
عجزت و خرفت الله لايبلانا

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