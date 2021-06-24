انتحار رائد برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية في السجن

وكالات (صدى):
أقدم رائد برامج مكافحة الفيروسات الأمريكي جون مكافي، على الانتحار في سجنه، بعد فترة قصيرة من موافقة مدريد على تسليمه للولايات المتحدة على ذمة تهمة تهرب ضريبي.
وقالت المتحدثة باسم نظام السجون في منطقة كاتالونيا الشمالية الشرقية إنه عُثر على الرجل البالغ من العمر 75 عاما ميتا في زنزانته بسجن بريانس 2 بالقرب من برشلونة "نتيجة انتحار على ما يبدو".
وأشارت متحدثة باسم الفرع الكاتالوني للهيئة القانونية التي تشرف على المحاكم الإسبانية، إلى أنه تم العثور على مكافي ميتًا في زنزانته فيما يبدو أنه انتحار.
ويذكر أن مكافي كان قيد الاحتجاز في إسبانيا منذ اعتقاله بمطار برشلونة في أكتوبر 2020، بينما كان على وشك الصعود على متن رحلة متجهة إلى إسطنبول.