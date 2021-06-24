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انتحار رائد برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية في السجن

منذ 37 دقيقة
1705
انتحار رائد برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية في السجن

وكالات (صدى):
أقدم رائد برامج مكافحة الفيروسات الأمريكي جون مكافي، على الانتحار في سجنه، بعد فترة قصيرة من موافقة مدريد على تسليمه للولايات المتحدة على ذمة تهمة تهرب ضريبي.

وقالت المتحدثة باسم نظام السجون في منطقة كاتالونيا الشمالية الشرقية إنه عُثر على الرجل البالغ من العمر 75 عاما ميتا في زنزانته بسجن بريانس 2 بالقرب من برشلونة "نتيجة انتحار على ما يبدو".

وأشارت متحدثة باسم الفرع الكاتالوني للهيئة القانونية التي تشرف على المحاكم الإسبانية، إلى أنه تم العثور على مكافي ميتًا في زنزانته فيما يبدو أنه انتحار.

ويذكر أن مكافي كان قيد الاحتجاز في إسبانيا منذ اعتقاله بمطار برشلونة في أكتوبر 2020، بينما كان على وشك الصعود على متن رحلة متجهة إلى إسطنبول.

 

برشلونة
الفيروسات
مكافي
جون مكافي

التعليقات

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أحدث التعليقات

مغرد
أطلقها لا مويه ولا شي لا تركتوا الناس يا كلون وخسرت ا الملا يين على شان كلام فاضي الوضعها هنا المفروض يتعا قب
قرم
شي طبيعي لان المكان والطقس لا يناسبها !! لو خلو ها في المحميه اسحن لها.
ابو محمد 😎 ✍️
مابقى الا هذي .. .. ياخوفي من بكره ، يصير رسوم على سرير النوم ، دام بيتك ملكك تدفع عليه إجار سنوي ، بحجة...
ابو خالد
ليت الشرطه تشوف وادي حنيفه والحار عصابات وممالك موجوده هناك
faeiz1122
عجزت و خرفت الله لايبلانا

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