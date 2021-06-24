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هيئة الأمر بالمعروف في الخرج تقيم لقاء توجيهياً عن الأمن الفكري

منذ 10 ساعات
1487
هيئة الأمر بالمعروف في الخرج تقيم لقاء توجيهياً عن الأمن الفكري

سعيد العجل (صدى):
أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج لقاء توجيهياً بمنسوبي الهيئة من الأعضاء الميدانيين بمقر الإدارة.

وألقى رئيس الهيئة الشيخ : محمد بن عويض العضيلة المطيري كلمة توجيهية تضمنت عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، وفق منهج النبي ﷺ ووفق الأنظمة والتعليمات وأكد على أهمية لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر .

وشدد فيها على أهمية تفعيل العمل الميداني والتوعوي .

وتأتي هذه اللقاءات امتداداً لتوجيهات مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على متطلبات العمل الميداني وتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.

هيئة الأمر بالمعروف
محافظة الخرج

التعليقات

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أحدث التعليقات

جلال الربيعة
متعوده دااايما متعوده ..
مغرد
أطلقها لا مويه ولا شي لا تركتوا الناس يا كلون وخسرت ا الملا يين على شان كلام فاضي الوضعها هنا المفروض يتعا قب
قرم
شي طبيعي لان المكان والطقس لا يناسبها !! لو خلو ها في المحميه اسحن لها.
ابو محمد 😎 ✍️
مابقى الا هذي .. .. ياخوفي من بكره ، يصير رسوم على سرير النوم ، دام بيتك ملكك تدفع عليه إجار سنوي ، بحجة...
ابو خالد
ليت الشرطه تشوف وادي حنيفه والحار عصابات وممالك موجوده هناك

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