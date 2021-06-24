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أسباب ضعف استجابة دواسة البنزين للسرعات

منذ ساعة
1610
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أسباب ضعف استجابة دواسة البنزين للسرعات

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أسباب عدم استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعات عند الضغط عليها، ومن هذه الأسباب انسداد مضخة الوقود.

وذكر الخبراء أنه عند تعرض مضخة الوقود إلى الانسداد أو التلف، فإنها لن تستطيع القيام بوظيفتها من ضخ الوقود من خزان الوقود للمحرك بانتظام، ويؤدي لصعوبة استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعات.

كما أن عدم تغيير فلتر البنزين بشكل منتظم فإنه يؤدي إلى انسداده وتلفه، وهو ما يضعف مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك.

وفي حالة تعرض فلتر الهواء للانسداد أو التلف نتيجة إهمال تنظيفه أو انتهاء صلاحيته، فإنه يؤدي إلى صعوبة دخول الهواء النقي للمحرك، اللازم لعملية الاحتراق والسير.

ويؤدى ضعف أو تلف البوجيهات إلى فقدان وظيفتها من القيام بإشعال خليط البنزين والهواء في غرفة الاحتراق في المحرك، ما يفقد المحرك قوته وعزمه وصعوبة استجابته للسرعات.

 

السيارة
البنزين
البوجيهات
دواسة البنزين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129616
منذ 4 دقائق
كلام ممتاز ..

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أحدث التعليقات

جلال الربيعة
متعوده دااايما متعوده ..
مغرد
أطلقها لا مويه ولا شي لا تركتوا الناس يا كلون وخسرت ا الملا يين على شان كلام فاضي الوضعها هنا المفروض يتعا قب
قرم
شي طبيعي لان المكان والطقس لا يناسبها !! لو خلو ها في المحميه اسحن لها.
ابو محمد 😎 ✍️
مابقى الا هذي .. .. ياخوفي من بكره ، يصير رسوم على سرير النوم ، دام بيتك ملكك تدفع عليه إجار سنوي ، بحجة...
ابو خالد
ليت الشرطه تشوف وادي حنيفه والحار عصابات وممالك موجوده هناك

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