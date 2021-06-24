أسباب ضعف استجابة دواسة البنزين للسرعات

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أسباب عدم استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعات عند الضغط عليها، ومن هذه الأسباب انسداد مضخة الوقود.
وذكر الخبراء أنه عند تعرض مضخة الوقود إلى الانسداد أو التلف، فإنها لن تستطيع القيام بوظيفتها من ضخ الوقود من خزان الوقود للمحرك بانتظام، ويؤدي لصعوبة استجابة دواسة البنزين لزيادة السرعات.
كما أن عدم تغيير فلتر البنزين بشكل منتظم فإنه يؤدي إلى انسداده وتلفه، وهو ما يضعف مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك.
وفي حالة تعرض فلتر الهواء للانسداد أو التلف نتيجة إهمال تنظيفه أو انتهاء صلاحيته، فإنه يؤدي إلى صعوبة دخول الهواء النقي للمحرك، اللازم لعملية الاحتراق والسير.
ويؤدى ضعف أو تلف البوجيهات إلى فقدان وظيفتها من القيام بإشعال خليط البنزين والهواء في غرفة الاحتراق في المحرك، ما يفقد المحرك قوته وعزمه وصعوبة استجابته للسرعات.