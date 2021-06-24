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أسعار النفط تواصل الصعود بفضل تقلص المخزونات الأمريكية

منذ ساعة
1788
أسعار النفط تواصل الصعود بفضل تقلص المخزونات الأمريكية

وكالات (صدى):
واصلت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعها، إذ تجاوز برنت 75.48 دولارا للبرميل ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة مع تنامي نشاط السفر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 459.1 مليون برميل، وهو نزول أكبر كثيرا مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض 3.9 مليون برميل.

كما نزل مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل ليسجل أدنى مستوى منذ مارس آذار 2020، كما زاد الطلب على البنزين في الأسبوع الماضي، وصعد خام برنت 38 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.19 دولار عند التسوية.

وكان أعلى مستوى بلغه خلال الجلسة بعد صدور بيانات الإدارة هو 76.02 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 73.08 دولار للبرميل بعد أن لامس 74.25 دولار للبرميل.

المملكة
أسعار النفط
المخزونات الأمريكية
برنت
البرميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

مغرد
أطلقها لا مويه ولا شي لا تركتوا الناس يا كلون وخسرت ا الملا يين على شان كلام فاضي الوضعها هنا المفروض يتعا قب
قرم
شي طبيعي لان المكان والطقس لا يناسبها !! لو خلو ها في المحميه اسحن لها.
ابو محمد 😎 ✍️
مابقى الا هذي .. .. ياخوفي من بكره ، يصير رسوم على سرير النوم ، دام بيتك ملكك تدفع عليه إجار سنوي ، بحجة...
ابو خالد
ليت الشرطه تشوف وادي حنيفه والحار عصابات وممالك موجوده هناك
faeiz1122
عجزت و خرفت الله لايبلانا

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